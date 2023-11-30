«До 18 лет»: Рожать первого ребенка призвали как можно раньше
Наталья Карпович в пресс-центре НСН призвала государство поменять отношение общества к большой семье.
Руководитель региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович в пресс-центре НСН призвала девушек рожать как можно раньше.
«Когда кто-то говорит, что работает мамой, все смеются. Я хочу, чтобы все аплодировали, хотели быть похожими. Задача государства - поменять отношение общества к большой семье. У меня семеро детей, несколько образований, я всю жизнь работаю. Могу смело молодежи сказать: чем больше у вас будет детей, тем большего вы добьетесь в жизни. У меня первый ребенок родился чуть до 18 лет. Знаете, я ощутила правильность своего поступка, когда взяла на руки своего первого внука. Это нужно оценивать и понимать. Давая жизнь, вы создаете целое поколение», - сказала собеседница НСН.
Ранее, в конце октября, Росстат опубликовал прогноз, согласно которому рождаемость в России будет падать до 2027 года. Отмечается, что после этого она начнет медленно расти, однако естественная убыль населения сохранится до 2046 года, передает «Радиоточка НСН».
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