Зампред СПЧ обвинила судебных приставов в России в плохой работе

«Я ответственно говорю о том, что служба судебных приставов в России работает не на высоком уровне. Элементарно подать исполнительный лист в электронном виде - большая проблема. Уверена, в регионах даже о таком не слышали. Найти какой-то имущество одинокой маме с ребенком на руках - задача сложнейшая вообще. Родитель с ребенком на руках должен предпринять колоссальные усилия, чтобы каким-то образом получить денежные средства на то, чтобы содержать ребенка», - сказала собеседница НСН.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила создать государственный алиментный фонд, в то время как предложенный Минюстом реестр должников по алиментам не решит проблему их выплат даже в случае, если сведения о недобросовестных отцах выложат на всеобщее обозрение, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

