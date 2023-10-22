«Золотая» рыба. Япония и Россия не могут договориться о промысле рыбы и Курилах
Экономические санкции Японии против России повлияли на рыболовецкий промысел стран и возможность переговоров по Курилам.
Японские рыбаки несут серьезные потери из-за антироссийских санкций – они не могут выйти на промысел возле Южных Курил из-за несостоявшихся переговоров между Москвой и Токио, сообщает Hokkaido Shimbun.
Рыбаки уже требуют от японского правительства компенсировать им потери. Представители отрасли считают, что заниматься рыболовецким промыслом в дальнейшем им будет практически невозможно, пока Москва и Токио не улучшат отношения.
Россия готова обсуждать с Японией мирный договор, но не вопрос принадлежности Курильских островов, сказал в интервью НСН первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Мы готовы разговаривать в контексте мирного договора. Эти острова принадлежат нам, мы об этом неоднократно заявляли. В этом году японские моряки не приступили к рыболовству вблизи этих островов, и мы не пролонгируем договор, дающий им такие возможности, Япония сильно нервничает связи с этим», - заключил собеседник НСН.
На фоне конфликта на Украине Япония уже ввела 15 пакетов персональных и секторальных антироссийских санкций. Экс-посол России в Японии Александр Панов заявил НСН, что подписание мирного договора и решение территориального вопроса в интересах как Токио, так и Москвы, однако Япония антироссийской позицией уничтожила базу для проведения переговоров.
«Удивляться здесь не приходится. Раньше японцы обходили и другие острые темы, после событий на Украине все вернулось на круги своя. Для японцев принципиально вернуть четыре острова, а не два. В свое время Синдзо Абэ пытался договориться с Россией насчет двух островов, японцы полагали, что Курилы всего лишь находятся под административным управлением России. Сейчас переговоры прекратились, линия Абэ себя не оправдала. Его не сильно критиковали, хотя и были разговоры о том, что он ведет глупую политику. После украинских событий Япония четко дала понять, что она на стороне Запада, на первый план вышла антироссийская политика. Тем более, Япония сейчас — председатель G7, она вовсю старается показать себя членом единого западного сообщества и выступает против России», — сказал Панов.
Так, Япония существенно урезала закупки морепродуктов у России, несмотря на то, что Москва готова сотрудничать с Токио. Об этом НСН заявил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.
«Например, сократились закупки глубоководного краба, вылавливаемого на больших глубинах. Наполняемость мяса у него не очень высокая, он достаточно дешевый. Традиционно глубоководного краба у России покупали Япония и США. Америка вовсе остановила закупки в силу известных причин, а Япония значительно уменьшила их объем. Очевидно, это тоже связано с санкциями. Подчеркну — мы за сотрудничество с Японией, но та сама не стремится к партнерству с Россией. Поэтому запрет на ввоз японских морепродуктов будет политически оправдан, это не особо отразится на рыбном рынке России», — сказал Мартынов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не может согласовать консультации по рыбному промыслу в территориальных водах РФ из-за введенных Токио антироссийских мер.
В сентябре новая глава МИД Японии Ёко Камикава заявила, что страна не будет прекращать санкции против России, однако намерена продолжать контакты с РФ по ряду направлений, пишет «Свободная пресса».
По итогам Второй мировой войны четыре острова южных Курил, - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, – стали территорией СССР. При этом Япония считает себя вправе претендовать на них.
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