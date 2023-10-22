«Золотая» рыба. Япония и Россия не могут договориться о промысле рыбы и Курилах

Рыбаки уже требуют от японского правительства компенсировать им потери. Представители отрасли считают, что заниматься рыболовецким промыслом в дальнейшем им будет практически невозможно, пока Москва и Токио не улучшат отношения.



Россия готова обсуждать с Японией мирный договор, но не вопрос принадлежности Курильских островов, сказал в интервью НСН первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы готовы разговаривать в контексте мирного договора. Эти острова принадлежат нам, мы об этом неоднократно заявляли. В этом году японские моряки не приступили к рыболовству вблизи этих островов, и мы не пролонгируем договор, дающий им такие возможности, Япония сильно нервничает связи с этим», - заключил собеседник НСН.