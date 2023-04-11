В Японии назвали Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией
Япония полагает, что южная часть Курильских островов — исконные японские территории, незаконно оккупированные Россией, на них распространяется суверенитет Токио. Соответствующее заявление сделано в Синей книге — ежегодном докладе министерства иностранных дел Японии, сообщило агентство ТАСС.
По мнению авторов доклада, это наиболее серьезный вопрос отношений между Россией и Японией, который сторонам пока не удалось разрешить.
Ранее сообщалось, что Китай занял нейтральную позицию в вопросе принадлежности Южных Курил. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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