В Японии назвали Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией

Япония полагает, что южная часть Курильских островов — исконные японские территории, незаконно оккупированные Россией, на них распространяется суверенитет Токио. Соответствующее заявление сделано в Синей книге — ежегодном докладе министерства иностранных дел Японии, сообщило агентство ТАСС.

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По мнению авторов доклада, это наиболее серьезный вопрос отношений между Россией и Японией, который сторонам пока не удалось разрешить.

Ранее сообщалось, что Китай занял нейтральную позицию в вопросе принадлежности Южных Курил. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЯпонияМИДКурильские Острова

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