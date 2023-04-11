В Японии назвали Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией

По мнению авторов доклада, это наиболее серьезный вопрос отношений между Россией и Японией, который сторонам пока не удалось разрешить.

Ранее сообщалось, что Китай занял нейтральную позицию в вопросе принадлежности Южных Курил. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

