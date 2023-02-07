«Будет хуже»: Экс-посол в Японии о невозможности мирного договора по Курилам

Никаких переговоров между Россией и Японией на фоне конфликта на Украине быть не может, политические контакты оборваны, сказал НСН Александр Панов.

Разговоры о незаконной оккупации Россией Курил — следствие украинского конфликта и попыток Японии показать приверженность политике Запада. Об этом НСН заявил экс-посол России в Японии Александр Панов.

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Сегодня японские власти вернули термин «незаконная оккупация» в отношении южной части российских Курил. Об этом сообщило агентство ТАСС. Подобная формулировка прозвучала впервые с 2018 года в тексте итогового заявления участников ежегодного «Общенационального митинга за возвращение северных территорий». Панов объяснил, с чем связано возвращение такой терминологии.

«Удивляться здесь не приходится. Раньше японцы обходили и другие острые темы, после событий на Украине все вернулось на круги своя. Для японцев принципиально вернуть четыре острова, а не два. В свое время Синдзо Абэ пытался договориться с Россией насчет двух островов, японцы полагали, что Курилы всего лишь находятся под административным управлением России. Сейчас переговоры прекратились, линия Абэ себя не оправдала. Его не сильно критиковали, хотя и были разговоры о том, что он ведет глупую политику. После украинских событий Япония четко дала понять, что она на стороне Запада, на первый план вышла антироссийская политика. Тем более, Япония сейчас — председатель G7, она вовсю старается показать себя членом единого западного сообщества и выступает против России», — сказал Панов.

Собеседник НСН добавил, что о переговорах с Японией в обозримом будущем не может быть и речи.

«Позиция Японии однозначная — никаких переговоров быть не может. Рассуждения о заключении мирного договора — не более, чем фигура речи. На поверку сейчас политических контактов между Москвой и Токио нет, отсутствует даже связь по дипломатическим каналам. Да, они покупают у нас газ, но и это может быть временным явлением», — подчеркнул экс-посол.

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Вместе с этим Панов отметил, что Япония не пойдет на прямую конфронтацию с Россией.

«Японцы понимают, что Китай и Северная Корея — гораздо большая угроза для них, чем Россия. Повторюсь, Япония хочет показать свое единство с Западом. Они декларируют и свое “просемерочное” позиционирование, и собственные традиционные ценности. Снова вытащили решение Политбюро по Курилам, снова пошли разговоры о незаконной оккупации, о том, что СССР в нарушение всех правил захватил острова, что нужно требовать все четыре острова. Зная Японию, скажу, что дальше будет только хуже. Более сильных антироссийских настроений, чем сейчас, не было даже во времена СССР», — заключил он.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что, несмотря на сложные отношения с Россией из-за Украины, Япония твердо придерживается курса решить территориальную проблему. Об этом сообщило агентство НСН.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:Мирный ДоговорКурилыЯпонияРоссия
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