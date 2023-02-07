«Будет хуже»: Экс-посол в Японии о невозможности мирного договора по Курилам

Сегодня японские власти вернули термин «незаконная оккупация» в отношении южной части российских Курил. Об этом сообщило агентство ТАСС. Подобная формулировка прозвучала впервые с 2018 года в тексте итогового заявления участников ежегодного «Общенационального митинга за возвращение северных территорий». Панов объяснил, с чем связано возвращение такой терминологии.

«Удивляться здесь не приходится. Раньше японцы обходили и другие острые темы, после событий на Украине все вернулось на круги своя. Для японцев принципиально вернуть четыре острова, а не два. В свое время Синдзо Абэ пытался договориться с Россией насчет двух островов, японцы полагали, что Курилы всего лишь находятся под административным управлением России. Сейчас переговоры прекратились, линия Абэ себя не оправдала. Его не сильно критиковали, хотя и были разговоры о том, что он ведет глупую политику. После украинских событий Япония четко дала понять, что она на стороне Запада, на первый план вышла антироссийская политика. Тем более, Япония сейчас — председатель G7, она вовсю старается показать себя членом единого западного сообщества и выступает против России», — сказал Панов.

Собеседник НСН добавил, что о переговорах с Японией в обозримом будущем не может быть и речи.

«Позиция Японии однозначная — никаких переговоров быть не может. Рассуждения о заключении мирного договора — не более, чем фигура речи. На поверку сейчас политических контактов между Москвой и Токио нет, отсутствует даже связь по дипломатическим каналам. Да, они покупают у нас газ, но и это может быть временным явлением», — подчеркнул экс-посол.