СМИ: Япония заплатит России за добычу морской капусты у южной части Курил

Япония и Россия достигли соглашения по вопросу добычи морской капусты в районе острова Сигнальный у южной части Курильских островов в 2023 году. Об этом пишет Kyodo.

В Японии назвали Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией

По данным агентства, японские промысловики заплатят РФ компенсацию за вылов, которая составит около 82,5 млн иен ($615 тысяч). С 1 июня по 30 сентября к промыслу допустят 204 рыболовецкие шхуны.

Ранее Москва отказалась проводить межправительственные консультации с Токио по вопросу рыболовного промысла у четырех островов Курильской гряды, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:Курильские ОстроваРоссияЯпония

Горячие новости

Все новости

партнеры