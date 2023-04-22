СМИ: Япония заплатит России за добычу морской капусты у южной части Курил
22 апреля 202304:38
Япония и Россия достигли соглашения по вопросу добычи морской капусты в районе острова Сигнальный у южной части Курильских островов в 2023 году. Об этом пишет Kyodo.
По данным агентства, японские промысловики заплатят РФ компенсацию за вылов, которая составит около 82,5 млн иен ($615 тысяч). С 1 июня по 30 сентября к промыслу допустят 204 рыболовецкие шхуны.
Ранее Москва отказалась проводить межправительственные консультации с Токио по вопросу рыболовного промысла у четырех островов Курильской гряды, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru