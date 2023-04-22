СМИ: Япония заплатит России за добычу морской капусты у южной части Курил

По данным агентства, японские промысловики заплатят РФ компенсацию за вылов, которая составит около 82,5 млн иен ($615 тысяч). С 1 июня по 30 сентября к промыслу допустят 204 рыболовецкие шхуны.

Ранее Москва отказалась проводить межправительственные консультации с Токио по вопросу рыболовного промысла у четырех островов Курильской гряды, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

