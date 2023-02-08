Японию призвали забыть о переговорах по «принадлежности» Курил

Россия готова обсуждать с Японией мирный договор, но не вопрос принадлежности Курильских островов, сказали в интервью НСН сенатор Сергей Цеков и первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявил, что Токио по-прежнему намеревается вести переговоры о «прояснении принадлежности» островов Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан.