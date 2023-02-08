Японию призвали забыть о переговорах по «принадлежности» Курил
Депутат Алексей Чепа сказал в эфире НСН, что Япония начала нервничать из-за рыбаков, а сенатор Сергей Цеков связал заявления Кисиды с менталитетом и воспитанием японцев.
Россия готова обсуждать с Японией мирный договор, но не вопрос принадлежности Курильских островов, сказали в интервью НСН сенатор Сергей Цеков и первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявил, что Токио по-прежнему намеревается вести переговоры о «прояснении принадлежности» островов Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан.
Сергей Цеков подчеркнул, что обсуждение этой темы исключено.
«Да не будем мы это обсуждать, у нас есть изменения в Конституции, которые в принципе запрещают говорить о каких-то территориальных изменениях России. Переговоры по мирному договору будут, а что касается островов, они могут оставить этот вопрос, это в принципе исключено. Если они хотят заключить мирный договор, мы тоже хотели бы это и дальше двигаться в сотрудничестве друг с другом», - сказал Цеков.
При этом он объяснил высказывания Кисиды запросом японского общества на фоне их воспитания.
«Там такое воспитание, начиная с детского сада, что это японские острова, дети с этим вырастают, живут. Здесь все зависит от воспитания», - пояснил Цеков.
Со своей стороны, Алексей Чепа назвал заявления Кисиды «декларацией», указав, что Япония нервничает из-за ситуации с рыбаками.
«Мы готовы разговаривать в контексте мирного договора. Эти острова принадлежат нам, мы об этом неоднократно заявляли. В этом году японские моряки не приступили к рыболовству вблизи этих островов, и мы не пролонгируем договор, дающий им такие возможности, Япония сильно нервничает связи с этим. Очевидно, это послужило причиной того, что они сейчас активизировались по этому вопросу», - заключил собеседник НСН.
Экс-посол России в Японии Александр Панов ранее говорил НСН, что возвращение японскими политиками термина «незаконная оккупация» в отношении южной части российских Курил связано с конфликтом вокруг Украины. При этом он исключил возможность переговоров по мирному договору в ближайшее время.
По итогам Второй мировой войны четыре острова южных Курил, - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, – стали территорией СССР. При этом Япония считает себя вправе претендовать на них.
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