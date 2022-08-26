«Чей Крым?» и «Откуда деньги?»: В Евросоюзе придумывают, как отравить визовую жизнь россиянам

По его словам, Прага выступит с этой инициативой на следующей неделе на встрече министров иностранных дел государств — членов Евросоюза. Липавский отметил, что в случае принятия данной меры россияне и белорусы все еще смогут подавать заявления на получение виз, однако им понадобится больше документов, увеличится время их рассмотрения. Также визовый сбор возрастет с €35 до €80.

При этом издание называет это предложение «компромиссом», направленным на смягчение разногласий в ЕС относительно визовых ограничений в отношении россиян.

«Официальные лица ожидают жестких дебатов в Праге по поводу масштабов ограничений, поскольку Германия, Австрия и южные страны ЕС, которые полагаются на туризм, вероятно, будут сопротивляться», — пишет Bloomberg.

При этом еще 21 августа председатели комитетов по международным делам верхней и нижней палат парламента Чехии Павел Фишер и Марек Женишек выступили за всеобщий запрет Евросоюзом шенгенских виз для россиян.