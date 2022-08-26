«Чей Крым?» и «Откуда деньги?»: В Евросоюзе придумывают, как отравить визовую жизнь россиянам
Некоторые страны ЕС выступают за скорейший запрет на выдачу виз россиянам, однако в Германии, Франции, Греции, Португалии и на Кипре считают такую меру чрезмерной.
Правительство Чехии предложит приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на главу чешского МИД Яна Липавского.
По его словам, Прага выступит с этой инициативой на следующей неделе на встрече министров иностранных дел государств — членов Евросоюза. Липавский отметил, что в случае принятия данной меры россияне и белорусы все еще смогут подавать заявления на получение виз, однако им понадобится больше документов, увеличится время их рассмотрения. Также визовый сбор возрастет с €35 до €80.
При этом издание называет это предложение «компромиссом», направленным на смягчение разногласий в ЕС относительно визовых ограничений в отношении россиян.
«Официальные лица ожидают жестких дебатов в Праге по поводу масштабов ограничений, поскольку Германия, Австрия и южные страны ЕС, которые полагаются на туризм, вероятно, будут сопротивляться», — пишет Bloomberg.
При этом еще 21 августа председатели комитетов по международным делам верхней и нижней палат парламента Чехии Павел Фишер и Марек Женишек выступили за всеобщий запрет Евросоюзом шенгенских виз для россиян.
«Это позор, сколько денег россияне, чье имущество может иметь криминальное происхождение, тратят на товары класса «люкс» в Берлине и Париже», — приводит слова Фишера «Чешское радио».
Так, в последнее время некоторые страны Евросоюза выступают с призывами запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенской зоны. Идею поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России — до 500 в день. В свою очередь парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.
В Литве же выдвинули свои предложения. Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис, который ранее также предложил запретить выдавать гражданам РФ шенгенские визы, придумал исключение для «правильных» россиян. По его мнению, в страну можно было бы пропускать тех, кто в ответ на вопрос «Чей Крым?» назовет его украинским. Также Ландсбергис предложил ввести запрет на выдачу шенгенских виз россиянам на уровне стран Балтии, Польши и Финляндии, если ЕС откажется это делать.
«И только по ответу на этот вопрос, если лицо, пересекающее границу с Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией, Польшей, считает, что Крым не оккупирован, мы можем сделать вывод, что въезд такого человека не соответствует интересам национальной безопасности Литвы», - цитирует его LRT.
Правительство Германии также ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что «с трудом» представляет себе такой запрет и подчеркнул, что ответственность за происходящее на Украине не несут простые граждане России.
Со своей стороны, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян. По его словам, предложение является очень противоречивым.
«Некоторые страны уже приняли определенные меры в этой связи, другие не собираются это поддерживать. Я думаю, что запретить въезд всем россиянам — нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», — сказал он, выступая на международной конференции в испанском городе Сантандер. Выступление транслировалось европейской внешнеполитической службой в Twitter.
Против запрета выступают также Франция, Кипр, Греция и Португалия. Как сообщил официальный представитель французского правительства Оливье Веран, власти Франции пока не приняли окончательного решения по вопросу об отказе в выдаче виз гражданам РФ.
«Прежде всего это дипломатический вопрос. Это будет обсуждаться на встрече, в которой примет участие глава МИД Франции вместе с европейскими коллегами», - приводит ТАСС слова Верана.
А постоянный секретарь МИД Кипра Корнелиоса Корнелиу отметил, что запрет на выдачу туристических виз россиянам был бы решением в неправильном направлении.
«Даже граждане Турции получают визы от властей Кипра, поэтому мы не думаем, что эта мера имеет какую-либо ценность в отношении россиян», — приводит издание Politico его слова.
Ранее в российском МИД предупредили, что, если ЕС или его отдельные страны запретят выдачу виз россиянам, то Москва на это ответит. В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что подобный запрет со стороны Евросоюза грубейшим образом нарушил бы основополагающий принцип свободы передвижения, закрепленный в универсальных и региональных международных правовых актах.
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