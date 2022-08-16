Депутат Европарламента назвал неправомерным запрет на выдачу виз россиянам

Отказ государства Евросоюза в выдаче виз или во въезде гражданам третьих стран правомерен, только если это лицо представляет угрозу, в противном случае такое решение незаконно. Об этом заявил депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек в беседе с Известиями.

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По словам парламентария, согласно Шенгенскому визовому кодексу отказ в визе возможен, если гражданин «представляет угрозу общественному порядку, внутренней безопасности или здравоохранению страны».

«Полный или категорический отказ всем гражданам страны, с которой ни одно из государств-членов ЕС не находится в состоянии войны, визовым кодексом не предусмотрен», — отметил Бек.

Если страна не сможет доказать, что заявитель представляет угрозу, отказ в выдаче визы будет незаконным в соответствии с законодательством ЕС и Европейской конвенцией о правах человека.

Ранее ряд стран ЕС выступил за ограничение поездок в Европу для россиян. В частности, въезд гражданам РФ запретили Эстония, Латвия, Чехия. На минувшей неделе в ЕС началось обсуждение инициативы о запрете выдачи шенгенских виз россиянам, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеВизыЕвропарламентЕвросоюз
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