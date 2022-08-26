Чехия предложила компромисс по визам для россиян
Правительство Чехии предложило отменить упрощенное получение виз гражданам России и Белоруссии, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу чешского Министерства иностранных дел Яна Липавского.
Он считает, что в этом случае россияне и белорусы смогут подавать заявления на получение виз, однако им понадобится больше документов, увеличится время их рассмотрения, а визовый сбор возрастёт с €35 до €80.
Напомним, Вена скептически относится к возможному запрету на въезд в ЕС для российских туристов и считает его контрпродуктивным. За введение запрета высказались такие страны, как Польша, Чехия, страны Балтии и Скандинавии, в то же время Германия и Словения выступили против запрета.
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