Чехия предложила компромисс по визам для россиян

Он считает, что в этом случае россияне и белорусы смогут подавать заявления на получение виз, однако им понадобится больше документов, увеличится время их рассмотрения, а визовый сбор возрастёт с €35 до €80.

Напомним, Вена скептически относится к возможному запрету на въезд в ЕС для российских туристов и считает его контрпродуктивным. За введение запрета высказались такие страны, как Польша, Чехия, страны Балтии и Скандинавии, в то же время Германия и Словения выступили против запрета.

