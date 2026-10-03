В ФНС напомнили об уплате налогов до 1 декабря

Россиянам необходимо уплатить налоги по итогам 2025 года до 1 декабря 2026-го. Об этом говорится в уведомлении Федеральной налоговой службы России.

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Отмечается, что в противном случае гражданам будут ежедневно начислять пени, так как по их единому налоговому счету (ЕНС) образуется задолженность.

В ФНС заметили, что, если на момент получения уведомления человек уже пополнил ЕНС, оплата будет учтена. Уточняется, что платежи обрабатываются в период до десяти рабочих дней.

Ранее россиянам разъяснили планы Минфина включить пассивные доходы в базу по НДФЛ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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