МЧС: В шахте «Черемуховская-Глубокая» остались свыше 90 человек

В Свердловской области в шахте «Черемуховская-Глубокая» под Североуральском, где случилось локальное обрушение и погиб горняк, оказались более 90 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Известно, что всего в шахте находятся 98 человек, эвакуация не производится. На режим работы шахты происшествие не повлияло, пишет РИА Новости.

В Китае при аварии на угольной шахте погибли минимум 90 человек

Уточняется, что в настоящий момент она работает в штатном режиме, а работы были временно приостановлены только на участке обрушения породы. Организована проверка.

3 октября прокуратура региона информировала, что примерно в 04:40 по Москве (06:40 утра по местному времени) на шахте «Черемуховская-Глубокая» на горизонте 1 тысяча 40 метров произошло локальное обрушение горной породы. Позже из-под завала было извлечено тело мужчины без признаков жизни.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Саратовской области женщина и пятеро ее детей отравились угарным газом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/ Павел Лисицын
ТЕГИ:Свердловская ОбластьМЧССмертьШахты

Горячие новости

Все новости

партнеры