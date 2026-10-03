МЧС: В шахте «Черемуховская-Глубокая» остались свыше 90 человек
В Свердловской области в шахте «Черемуховская-Глубокая» под Североуральском, где случилось локальное обрушение и погиб горняк, оказались более 90 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Известно, что всего в шахте находятся 98 человек, эвакуация не производится. На режим работы шахты происшествие не повлияло, пишет РИА Новости.
Уточняется, что в настоящий момент она работает в штатном режиме, а работы были временно приостановлены только на участке обрушения породы. Организована проверка.
3 октября прокуратура региона информировала, что примерно в 04:40 по Москве (06:40 утра по местному времени) на шахте «Черемуховская-Глубокая» на горизонте 1 тысяча 40 метров произошло локальное обрушение горной породы. Позже из-под завала было извлечено тело мужчины без признаков жизни.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Саратовской области женщина и пятеро ее детей отравились угарным газом.
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