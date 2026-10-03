МЧС: В шахте «Черемуховская-Глубокая» остались свыше 90 человек

В Свердловской области в шахте «Черемуховская-Глубокая» под Североуральском, где случилось локальное обрушение и погиб горняк, оказались более 90 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Известно, что всего в шахте находятся 98 человек, эвакуация не производится. На режим работы шахты происшествие не повлияло, пишет РИА Новости.