Глава МИД Литвы призвал аннулировать выданные россиянам шенгенские турвизы
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза аннулировать уже выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы. Об этом он написал в статье для Politico.
«Вместе мы должны найти общее действенное решение, чтобы сделать запрет на визы наиболее эффективным. И начиная с настоящего момента, нужно сказать ясное нет туристам из России и Белоруссии», — подчеркнул Ландсбергис.
В то же время глава литовского МИД предложил продолжить принимать в Европе тех, кому необходимо убежище, пишет RT.
Ранее Ландсбергис уже выступал с подобной инициативой: министр призывал принять «общеевропейское решение», объявив турвизы россиян недействительными, и страны ЕС «просто перестали бы их выдавать», напоминает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru