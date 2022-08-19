Глава МИД Литвы призвал аннулировать выданные россиянам шенгенские турвизы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза аннулировать уже выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы. Об этом он написал в статье для Politico.

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«Вместе мы должны найти общее действенное решение, чтобы сделать запрет на визы наиболее эффективным. И начиная с настоящего момента, нужно сказать ясное нет туристам из России и Белоруссии», — подчеркнул Ландсбергис.

В то же время глава литовского МИД предложил продолжить принимать в Европе тех, кому необходимо убежище, пишет RT.

Ранее Ландсбергис уже выступал с подобной инициативой: министр призывал принять «общеевропейское решение», объявив турвизы россиян недействительными, и страны ЕС «просто перестали бы их выдавать», напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизыРоссиянеШенгенЛитва
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