Посол РФ отреагировал на решение Эстонии о запрете пропуска через границу россиян с визой

Посол РФ в Таллине Владимир Липаев прокомментировал решение властей Эстонии запретить пропуск через границу россиян с эстонской шенгенской визой.

В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что это решение нарушает общепризнанные нормы и принципы международного права. Липаев отметил, что эти принципы запрещают любую дискриминацию граждан по таким признакам, как национальность, расовая принадлежность, гендерная принадлежность, религиозная принадлежность.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизаЭстония
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