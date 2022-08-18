Министры стран ЕС обсудят ограничения по выдачи виз россиянам
Главы внешнеполитических ведомств государств Евросоюза соберутся 31 августа на неформальную встречу в чешской столице для обсуждения возможности изменить шенгенский кодекс, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
Министры рассмотрят все варианты по ограничению выдачи виз для граждан РФ, за исключением отдельных категорий. Как отмечается, речь о полной отмене не идет.
Инициатива по созыву совещания принадлежит Финляндии и Эстонии, чьи правительства занимают наиболее жесткую позицию в вопросе визовых ограничений для граждан России.
По словам источника, на первом этапе будет рассматриваться создание добровольной системы сокращения в несколько раз количества туристических виз, выдаваемых россиянам ежедневно отдельными странами. Предполагается, что это позволит отработать оптимальные формы визовых ограничений.
Ранее в МИД Финляндии предложили аннулировать все выданные россиянам визы.
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