Зеркальный ответ или нейтралитет? Почему Россия не высылает болгарских дипломатов

28 июня МИД Болгарии объявило о высылке из страны 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства РФ в Софии. Отмечается, что российского посла в Болгарии Элеонору Митрофанову вызвали в министерство иностранных дел страны и проинформировали о решении сократить численность сотрудников российских представительств в республике до пределов, не превышающих количества болгарских представительств в России – то есть до 23 дипломатических и 25 административно-технических сотрудников.

Тогда же в МИД Болгарии заявили, что деятельность российских дипломатов якобы была признана несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях и классифицирована, как угрожающая национальной безопасности. В ответ на это Митрофанова предупредила о возможности разрыва дипотношений России и Болгарии.

«Я незамедлительно намерена поставить вопрос перед руководством моей страны о закрытии посольства России в Болгарии, что неизбежно повлечет закрытие болгарской дипмисии в Москве. Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага лежит именно на правительстве Кирила Петкова», - заявила посол РФ в Болгарии.