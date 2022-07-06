Зеркальный ответ или нейтралитет? Почему Россия не высылает болгарских дипломатов
В России считают, что высылка российских дипломатов из Болгарии приведет к разрыву дипотношений Москвы и Софии.
Россия обещает ответить Болгарии на высылку своих дипломатов из Софии, но болгарское посольство до сих пор продолжает работу в Москве.
Ранее стало известно, что в ответ на высылку 70 российских дипломатов Россия закроет свою дипломатическую миссию в Софии. Отмечается, что в Москве также не исключают вариант полного разрыва дипломатических отношений с Болгарией. При этом в России планируют выдворить и болгарских работников дипмиссий, функционирующих в Москве.
28 июня МИД Болгарии объявило о высылке из страны 70 дипломатов и представителей технического персонала посольства РФ в Софии. Отмечается, что российского посла в Болгарии Элеонору Митрофанову вызвали в министерство иностранных дел страны и проинформировали о решении сократить численность сотрудников российских представительств в республике до пределов, не превышающих количества болгарских представительств в России – то есть до 23 дипломатических и 25 административно-технических сотрудников.
Тогда же в МИД Болгарии заявили, что деятельность российских дипломатов якобы была признана несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях и классифицирована, как угрожающая национальной безопасности. В ответ на это Митрофанова предупредила о возможности разрыва дипотношений России и Болгарии.
«Я незамедлительно намерена поставить вопрос перед руководством моей страны о закрытии посольства России в Болгарии, что неизбежно повлечет закрытие болгарской дипмисии в Москве. Ответственность за дальнейшие тяжелые последствия этого шага лежит именно на правительстве Кирила Петкова», - заявила посол РФ в Болгарии.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что этот вопрос будет рассмотрен в Кремле и при необходимости даже передан Владимиру Путину. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко также подчеркнул, что ситуация с продолжением работы российского посольства в Болгарии действительно серьезная. По его словам, решение о высылке 70 российских дипломатов «носит откровенно враждебный характер» и фактически лишает диппредставительство России возможности работать в Болгарии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вообще считает, что такое решение Софии было принято не в интересах республики и ее граждан.
Однако позже премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что лично не принимал решение о высылке из страны 70 российских дипломатов. Она заверил, что такие шаги якобы были предприняты на основе трех отчетов агентства госбезопасности Болгарии и доклада министерства иностранных дел республики, а также вердикта совета безопасности при правительстве страны.
В итоге российские дипломаты, члены их семей и сотрудники российских дипведомств, покинули Болгарию, так как их объявили персонами нон грата. По данным СМИ, всего в Россию вернутся примерно 160 человек.
При этом в России подобную ситуацию считают шагом к разрыву отношений с Болгарией. Так, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметил, что, если Россия закроет свое посольство в Болгарии, это будет равнозначно разрыву дипломатических отношений, при этом россиянам будет очень сложно получить визы в эту страну.
«Такой практики нет, чтобы посольство вывезли, но дипотношения не были бы разорваны. Но в последнее время распространяется такой элемент поддержания отношений, как секция интересов. Можно закрыть посольство, но это равнозначно тому, что дипотношения будут разорваны. Если они будут прекращены, то придется той стороне, которая была, неважно, инициатором или наоборот, искать страну, которая будет посредником. Посольство – это глаза и уши государства», - объяснил он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности работы посольства РФ в Болгарии. Он также пообещал, что Москва ответит Софии «взаимностью».
В то же время председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Клишас допустил высылку болгарских дипломатов из Москвы. Однако болгарское посольство в России, несмотря на обещание зеркального ответа со стороны РФ, до сих пор продолжает функционировать.
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