В Госдуме назвали бессмысленным пересмотр нормы температуры для включения отопления

С призывом подавать тепло в квартиры и соцобъекты не при +8 градусах, а уже при +10-11 градусов, выступил замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Разворотнева отметила, эти санитарные нормы основаны на исследованиях и на практике врачей. По её мнению, менять их на законодательном уровне нет необходимости, так как местные власти принимают решение о начале отопительного сезона с учётом множество факторов.

«Возможно похолодание, однако если мы видим, что в дальнейшем будет тепло, отопление не включается. Система сложная. Очень тяжело сначала выключить, а затем включить — и наоборот», — пояснила парламентарий.

Она добавила, что могут быть задержки с включением тепла, например, если не успели с ремонтом, однако в таких случаях «закон, к сожалению, не поможет».

Ранее руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов заявил, что у 25% россиян регулярно возникают проблемы с получением коммунальных услуг, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

