Эксперт назвал осень удачным для мошенников сезоном

Россиянам могут приходить сообщения якобы от налоговой об обнаружении несоответствий и предложением перейти по ссылке для уточнения.

«Цель такой ссылки — получить банковские реквизиты, персональные данные или установить вредоносную программу», — рассказал Кырлан в беседе с «Лентой.ру».

Аналогично работают и звонки от псевдокурьеров. Они просят назвать код из сообщения для подтверждения доставки, но на самом деле он открывает доступ к аккаунту жертвы.

Кроме того, сохраняются и классические схемы со звонками якобы от банков или правоохранительных органов, а также предложения о сомнительных заработках.

Кырлан подчеркнул, что главным признаком мошенничества является срочность. Мошенники торопят оплатить, подтвердить или перевести средства, однако настоящие организации так не действуют.

Ранее руководитель отдела мониторинга и защиты информационной безопасности компании «М.Видео» Владимир Садовский перечислил признаки взлома аккаунта на портале «Госуслуги», передает канал «Радиоточка НСН».

