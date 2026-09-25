Эксперт назвал осень удачным для мошенников сезоном
Мошенники подстраиваются под сезон, а в сентябре и октябре их схемы наиболее эффективны. Об этом сообщил доцент юридического факультета Финансового университета Марчел Кырлан.
Эксперт пояснил, что в этот период граждане ждут налоговые уведомления, оплачивают ЖКУ и чаще делают заказы и получают доставку. Злоумышленники пользуются этим, чтобы придавать своим легендам большую убедительность.
Россиянам могут приходить сообщения якобы от налоговой об обнаружении несоответствий и предложением перейти по ссылке для уточнения.
«Цель такой ссылки — получить банковские реквизиты, персональные данные или установить вредоносную программу», — рассказал Кырлан в беседе с «Лентой.ру».
Аналогично работают и звонки от псевдокурьеров. Они просят назвать код из сообщения для подтверждения доставки, но на самом деле он открывает доступ к аккаунту жертвы.
Кроме того, сохраняются и классические схемы со звонками якобы от банков или правоохранительных органов, а также предложения о сомнительных заработках.
Кырлан подчеркнул, что главным признаком мошенничества является срочность. Мошенники торопят оплатить, подтвердить или перевести средства, однако настоящие организации так не действуют.
Ранее руководитель отдела мониторинга и защиты информационной безопасности компании «М.Видео» Владимир Садовский перечислил признаки взлома аккаунта на портале «Госуслуги», передает канал «Радиоточка НСН».
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