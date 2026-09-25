«Главное, чтобы не съело»: Олешко заявил, что ИИ-актеры уже заменяют настоящих
ОлешкоИскусственный интеллект (ИИ) уже проник в кинематограф и заменяет людей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил народный артист РФ Александр Олешко.
По словам актёра, ИИ уже наступает со всех сторон, однако как к этому относиться, он пока не знает.
«Главное, чтобы оно нас не съело... не знаю пока, как я к этому отношусь... Если это будет сжирать все живое, я буду относиться к этому категорически плохо», — отметил Олешко.
Артист также добавил, что недавно он выпустил клип, созданный при помощи ИИ, но полностью доверять нейросетям он не торопится.
Ранее Олешко заявил о нехватке песен с глубоким смыслом, которые «ласкали бы сердце и душу», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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