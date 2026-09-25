Короткие видео не должны раскрывать персональные данные и коммерческую тайну, рассказала НСН кандидат экономических наук, консультант по экономике труда и трудовому праву Валентина Митрофанова.

В России бум «рабочего» контента. Сотрудники компаний все чаще заводят блоги, которые посвящены их офисным будням или профессиональным интересам. Причем нередко контент раскручивают за счет имени работодателя. Бренды, в свою очередь, используют такие профили как источник лояльной аудитории и даже площадку для привлечения новых специалистов. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Митрофанова объяснила, что может пойти не так.