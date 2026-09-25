Несогласованные ролики: За какой контент уволят с работы

Работодатель должен знать, что именно сотрудник хочет показать в роликах, выкладываемых в интернет, иначе будут последствия, рассказала НСН Валентина Митрофанова.

Короткие видео не должны раскрывать персональные данные и коммерческую тайну, рассказала НСН кандидат экономических наук, консультант по экономике труда и трудовому праву Валентина Митрофанова.

В России бум «рабочего» контента. Сотрудники компаний все чаще заводят блоги, которые посвящены их офисным будням или профессиональным интересам. Причем нередко контент раскручивают за счет имени работодателя. Бренды, в свою очередь, используют такие профили как источник лояльной аудитории и даже площадку для привлечения новых специалистов. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Митрофанова объяснила, что может пойти не так.

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«Ролики могут вызвать проблемы только в том случае, если сам контент нарушает какие-то нормы закона. Поэтому нельзя размещать в публичном поле информацию о персональных данных. А если негативно отозваться о начальстве, то можно попасть под уголовную ответственность за клевету. Эти моменты важно учитывать. К тому же, надо согласовать, какие истории из своей трудовой жизни можно показывать — у многих госкорпораций установлен запрет на то, что человек может размещать в интернете. Здесь есть основания для увольнения по статье Трудового Кодекса за разглашение персональных данных и иной охраняемой законом тайны», — отметила она.

Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал НСН, как уволиться, если работодатель против.

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Science Photo Library
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