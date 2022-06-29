«По заказу внешних сил». Захарова прокомментировала высылку из Болгарии российских дипломатов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение выслать из Болгарии 70 сотрудников российского диппредставительства принято не в интересах республики и её граждан.
По её словам, болгарские власти сделали это «по заказу внешних сил», которые под различными фальшивыми предлогами «стремятся стравить» Европу с Россией.
«Я хотела бы ещё раз подчеркнуть: мы уверены, что это сделано по заказу извне, сделано вопреки воле, желанию и стремлению болгарского народа», - отметила Захарова.
Она добавила, что Россия оставляет за собой право на ответные политические и дипломатические меры.
МИД Болгарии проинформировал посла РФ в Софии Элеонору Митрофанову о высылке из страны 70 дипломатов и представителей техперсонала российского посольства.
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