«По заказу внешних сил». Захарова прокомментировала высылку из Болгарии российских дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение выслать из Болгарии 70 сотрудников российского диппредставительства принято не в интересах республики и её граждан.

Москва намерена ответить на высылку Болгарией российских дипломатов

По её словам, болгарские власти сделали это «по заказу внешних сил», которые под различными фальшивыми предлогами «стремятся стравить» Европу с Россией.

«Я хотела бы ещё раз подчеркнуть: мы уверены, что это сделано по заказу извне, сделано вопреки воле, желанию и стремлению болгарского народа», - отметила Захарова.

Она добавила, что Россия оставляет за собой право на ответные политические и дипломатические меры.

МИД Болгарии проинформировал посла РФ в Софии Элеонору Митрофанову о высылке из страны 70 дипломатов и представителей техперсонала российского посольства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатыБолгарияРоссияМария Захарова
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