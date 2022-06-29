«По заказу внешних сил». Захарова прокомментировала высылку из Болгарии российских дипломатов

По её словам, болгарские власти сделали это «по заказу внешних сил», которые под различными фальшивыми предлогами «стремятся стравить» Европу с Россией.

«Я хотела бы ещё раз подчеркнуть: мы уверены, что это сделано по заказу извне, сделано вопреки воле, желанию и стремлению болгарского народа», - отметила Захарова.

Она добавила, что Россия оставляет за собой право на ответные политические и дипломатические меры.

МИД Болгарии проинформировал посла РФ в Софии Элеонору Митрофанову о высылке из страны 70 дипломатов и представителей техперсонала российского посольства.

