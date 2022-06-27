Россия объявила о высылке греческих дипломатов

Посол Греческой республики в Российской Федерации Екатерини Нассика была вызвана в МИД РФ, где ей вручили ноту с уведомлением о том, что восемь греческих дипломатических сотрудников в России объявлены персонами нон грата, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Черногории

В сообщении говорится, что российская сторона «выразила решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму», а также в связи с высылкой из Греции группы российских дипломатов.

«Восемь греческих дипломатических сотрудников в России должны покинуть территорию страны в течение восьми дней. Вся полнота ответственности лежит исключительно на Афинах», - добавили в МИД РФ.

Ранее в пресс-службе французского МИД заявили, что российские власти объявили сотрудника посольства Франции персоной нон грата.

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ФОТО: РИА Новости
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