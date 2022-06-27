Россия объявила о высылке греческих дипломатов

В сообщении говорится, что российская сторона «выразила решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму», а также в связи с высылкой из Греции группы российских дипломатов.

«Восемь греческих дипломатических сотрудников в России должны покинуть территорию страны в течение восьми дней. Вся полнота ответственности лежит исключительно на Афинах», - добавили в МИД РФ.

Ранее в пресс-службе французского МИД заявили, что российские власти объявили сотрудника посольства Франции персоной нон грата.

