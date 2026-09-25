Минюст включил в реестр иноагентов проект «Ходорковский LIVE»
Проект «Ходорковский LIVE» был признан иностранным агентом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ.
В ведомстве указали, что проект, участниками которого являются иноагенты, распространял фейки о решениях и политике российских властей и Вооруженных силах РФ, выступал против СВО, принимал участие в распространении материалов других иноагентов и нежелательных в России организаций.
Кроме того, за аналогичные действия в перечень иностранных агентов попали искусствовед Мария Микаелян и журналист Валерий Клепкин.
Ранее Минюст исключил историка Евгения Понасенкова из реестра иноагентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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