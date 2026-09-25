Минюст включил в реестр иноагентов проект «Ходорковский LIVE»

В ведомстве указали, что проект, участниками которого являются иноагенты, распространял фейки о решениях и политике российских властей и Вооруженных силах РФ, выступал против СВО, принимал участие в распространении материалов других иноагентов и нежелательных в России организаций.

Кроме того, за аналогичные действия в перечень иностранных агентов попали искусствовед Мария Микаелян и журналист Валерий Клепкин.

Ранее Минюст исключил историка Евгения Понасенкова из реестра иноагентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

