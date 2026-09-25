В Госдуме раскритиковали Нетаньяху, пришедшего в ООН с пейджером
Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прийти на Генассамблею ООН с пейджером является издевкой. Об этом «Газете.Ru» заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам VIII созыва Светлана Журова.
По её мнению, попытка таким напомнить об операции по подрыву гаджетов в Ливане в 2024 году «недопустима для политика такого серьёзного уровня».
«Это получается насмешка такая, издёвка. Не очень красиво это выглядит. Это действительно нанесло ущерб и травмы людям», — подчеркнула парламентарий.
Она также допустила, что Ливан, скорее всего, ответит на выходу Нетаньяху.
Детонация пейджеров произошла в разных районах Ливана в сентябре 2024 года. Подрыв тайно заминированных устройств стал частью полномасштабной военной операции Израиля против «Хезболлы», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Эксперт назвал осень удачным для мошенников сезоном
- В Госдуме назвали бессмысленным пересмотр нормы температуры для включения отопления
- В России призвал Стубба помолчать после просьбы помочь Киеву с ударами вглубь РФ
- Несогласованные ролики: За какой контент уволят с работы
- Прославилась «Оливией»: Кто получит Букеровскую премию 2026 года
- «Главное, чтобы не съело»: Олешко заявил, что ИИ-актеры уже заменяют настоящих
- Эксперт предупредил, какие вина подорожают в 2027 году
- В Госдуме раскритиковали Нетаньяху, пришедшего в ООН с пейджером
- Россиянам рассказали, как отремонтировать машину ушедшего бренда по отзывной кампании
- Минюст включил в реестр иноагентов проект «Ходорковский LIVE»