В Госдуме раскритиковали Нетаньяху, пришедшего в ООН с пейджером

По её мнению, попытка таким напомнить об операции по подрыву гаджетов в Ливане в 2024 году «недопустима для политика такого серьёзного уровня».

«Это получается насмешка такая, издёвка. Не очень красиво это выглядит. Это действительно нанесло ущерб и травмы людям», — подчеркнула парламентарий.

Она также допустила, что Ливан, скорее всего, ответит на выходу Нетаньяху.

Детонация пейджеров произошла в разных районах Ливана в сентябре 2024 года. Подрыв тайно заминированных устройств стал частью полномасштабной военной операции Израиля против «Хезболлы», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

