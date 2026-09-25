В Госдуме раскритиковали Нетаньяху, пришедшего в ООН с пейджером

Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прийти на Генассамблею ООН с пейджером является издевкой. Об этом «Газете.Ru» заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам VIII созыва Светлана Журова.

Нетаньяху подарил Трампу пейджер в память об операции Израиля против «Хезболлы»

По её мнению, попытка таким напомнить об операции по подрыву гаджетов в Ливане в 2024 году «недопустима для политика такого серьёзного уровня».

«Это получается насмешка такая, издёвка. Не очень красиво это выглядит. Это действительно нанесло ущерб и травмы людям», — подчеркнула парламентарий.

Она также допустила, что Ливан, скорее всего, ответит на выходу Нетаньяху.

Детонация пейджеров произошла в разных районах Ливана в сентябре 2024 года. Подрыв тайно заминированных устройств стал частью полномасштабной военной операции Израиля против «Хезболлы», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Светлана ЖуроваГенассамблея ООННетаньяхуИзраильГаджеты

Горячие новости

Все новости

партнеры