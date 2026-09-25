Прославилась «Оливией»: Кто получит Букеровскую премию 2026 года
Константин Мильчин раскрыл НСН, что сегодня нет ни одного российского автора, кто бы писал романы на таком уровне английского, что мог бы попасть в шорт-лист Букеровской премии.
Основную Букеровскую премию (The Booker Prize) этого года может взять американка Элизабет Страут с книгой «То, о чем мы никогда не говорим», чей роман «Оливия Китридж» был довольно популярен в России. Об этом НСН рассказал шеф-редактор «Яндекс Книг», литературный критик Константин Мильчин.
Оргкомитет Букеровской премии представил шорт-лист за 2026 год. В него вошли авторы из Великобритании, США и Ямайки. Трое из шести авторов — из Великобритании. Так, в списке, в частности, книга «Джон, сын Джона» шотландско-американский автора Дугласа Стюарта (лауреат 2020 года); «Исчезающие» ямайского романиста Марлона Джеймса (лауреат 2015 года), «То, о чем мы никогда не говорим» писательницы из США Элизабет Страут. Мильчин раскрыл, у кого максимальные шансы на победу и почему половину списка составляют англичане.
«„Букер“ — изначально это английская премия. Ну, или для писателей из Британского Содружества, которая в последнее время стала премией для писателей из любой страны мира, но которые пишут на английском языке. Поэтому то, что в этом году довольно много англичан, — неудивительно. Я помню, что лет 10 назад, когда приняли это послабление и пустили, в том числе, американских писателей, то многие критики в Англии боялись „американского потопа“: что в шорт‑листе будут одни американцы. При этом, как минимум, одна американка здесь есть — это Элизабет Страут. Писательница у нас очень известная по роману „Оливия Китридж“. По нему был снят довольно популярный американский сериал „Что знает Оливия?“. Аккуратно предположим, что именно Элизабет Страут в этом году и победит», — рассказал он.
Также Мильчин раскрыл, почему в список шорт-листа Букера который год не попадают российские писатели.
«Там их нет, потому что у нас сейчас нет ни одного российского автора, который бы писал на английском так, чтобы его было не отличить от американцев. Или англичан. Есть какое-то количество русскоязычных американских писателей. Например, есть такой Гарри Штейнгард советского происхождения. Несколько его книжек выходило на русском. Но это все уже как бы американские писатели, сформировавшиеся в Англии. Хотя, да, среди них есть русскоязычные», — рассказал он.
Ранее Международную Букеровскую премию 2026 года за лучшую книгу, переведенную на английский язык, присудили Тайваньской писательнице Ян Шуан-цзы за роман «Путевые заметки о Тайване» в переводе Линь Кинг, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Эксперт назвал осень удачным для мошенников сезоном
- В Госдуме назвали бессмысленным пересмотр нормы температуры для включения отопления
- В России призвал Стубба помолчать после просьбы помочь Киеву с ударами вглубь РФ
- Несогласованные ролики: За какой контент уволят с работы
- Прославилась «Оливией»: Кто получит Букеровскую премию 2026 года
- «Главное, чтобы не съело»: Олешко заявил, что ИИ-актеры уже заменяют настоящих
- Эксперт предупредил, какие вина подорожают в 2027 году
- В Госдуме раскритиковали Нетаньяху, пришедшего в ООН с пейджером
- Россиянам рассказали, как отремонтировать машину ушедшего бренда по отзывной кампании
- Минюст включил в реестр иноагентов проект «Ходорковский LIVE»