Основную Букеровскую премию (The Booker Prize) этого года может взять американка Элизабет Страут с книгой «То, о чем мы никогда не говорим», чей роман «Оливия Китридж» был довольно популярен в России. Об этом НСН рассказал шеф-редактор «Яндекс Книг», литературный критик Константин Мильчин.

Оргкомитет Букеровской премии представил шорт-лист за 2026 год. В него вошли авторы из Великобритании, США и Ямайки. Трое из шести авторов — из Великобритании. Так, в списке, в частности, книга «Джон, сын Джона» шотландско-американский автора Дугласа Стюарта (лауреат 2020 года); «Исчезающие» ямайского романиста Марлона Джеймса (лауреат 2015 года), «То, о чем мы никогда не говорим» писательницы из США Элизабет Страут. Мильчин раскрыл, у кого максимальные шансы на победу и почему половину списка составляют англичане.

«„Букер“ — изначально это английская премия. Ну, или для писателей из Британского Содружества, которая в последнее время стала премией для писателей из любой страны мира, но которые пишут на английском языке. Поэтому то, что в этом году довольно много англичан, — неудивительно. Я помню, что лет 10 назад, когда приняли это послабление и пустили, в том числе, американских писателей, то многие критики в Англии боялись „американского потопа“: что в шорт‑листе будут одни американцы. При этом, как минимум, одна американка здесь есть — это Элизабет Страут. Писательница у нас очень известная по роману „Оливия Китридж“. По нему был снят довольно популярный американский сериал „Что знает Оливия?“. Аккуратно предположим, что именно Элизабет Страут в этом году и победит», — рассказал он.