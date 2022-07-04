Лавров заявил о невозможности работы посольства России в Болгарии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на высылку из Болгарии 70 российских дипломатов, сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время посольство РФ в Софии нормально работать не в состоянии.
«По нашей оценке, по оценке министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии практически уже сейчас. Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью», - подчеркнул министр.
Ранее посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что намерена поставить вопрос перед российским руководством о закрытии посольства России в Болгарии, сообщает РИА ФАН.
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