Лавров заявил о невозможности работы посольства России в Болгарии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на высылку из Болгарии 70 российских дипломатов, сообщает РИА Новости.

Болгария объявила о высылке 70 дипломатов и технического персонала российского посольства

По его словам, в настоящее время посольство РФ в Софии нормально работать не в состоянии.

«По нашей оценке, по оценке министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии практически уже сейчас. Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью», - подчеркнул министр.

Ранее посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что намерена поставить вопрос перед российским руководством о закрытии посольства России в Болгарии, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Российское ПосольствоБолгарияМИД РФСергей Лавров
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