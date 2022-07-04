Лавров заявил о невозможности работы посольства России в Болгарии

По его словам, в настоящее время посольство РФ в Софии нормально работать не в состоянии.

«По нашей оценке, по оценке министерства иностранных дел, нормально работать посольство не в состоянии практически уже сейчас. Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью», - подчеркнул министр.

Ранее посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что намерена поставить вопрос перед российским руководством о закрытии посольства России в Болгарии, сообщает РИА ФАН.