Продукция недружественных и даже соседних стран станет дороже минимум на 30 рублей, но не российская. Это влияние политики государства, рассказал НСН руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.



В России планируют повысить акцизы на пиво и вино. В 2027 году их ставка может вырасти до 6 и 6,8% соответственно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Ставцев не увидел в этом проблем.