Эксперт предупредил, какие вина подорожают в 2027 году

Новые акцизы не повлияют на отечественные напитки, заявил НСН Александр Ставцев.

Продукция недружественных и даже соседних стран станет дороже минимум на 30 рублей, но не российская. Это влияние политики государства, рассказал НСН руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

В России планируют повысить акцизы на пиво и вино. В 2027 году их ставка может вырасти до 6 и 6,8% соответственно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Ставцев не увидел в этом проблем.

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«Нужно учитывать, что производители российских вин де-факто получают возврат акциза. Он привязан к винограду, выращенному в России. Все последние годы отечественные компании платили один рубль с литра вина. Поэтому этот фактор не будет влиять на наши сорта. На те, которые приходят из-за рубежа, повлияет сильнее — это даст примерно 30 рублей к цене. Но мы отмечаем рост последние три года по рынку, и касается это как недружественных стран, на продукцию которых действует таможенная пошлина в 25%, так и, например, Грузии, на которую влияет акциз», — отметил он.

Ранее Ставцев объяснил НСН, почему фермерское вино в России не бывает дешевым.

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ФОТО: РИА Новости
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