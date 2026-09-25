Россиянам рассказали, как отремонтировать машину ушедшего бренда по отзывной кампании
Автоюрист Лев Воропаев и автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН объяснили российским владельцам ушедших автомобильных брендов, как действовать при отзывной кампании.
Официальные сервисы европейских марок так или иначе на российском рынке присутствуют, но взыскать компенсацию или добиться замены неисправных деталей в рамках отзывной кампании российским автовладельцам будет крайне сложно, объяснил НСН автоэксперт Андрей Ломанов.
Компании Volkswagen и Audi отзывают более 2,1 млн автомобилей по всему миру из-за дефекта в механизме управления. Как отметили в Общегерманском автомобильном клубе (ADAC), в худшем случае этот дефект может привести к отказу рулевого управления. Отмечается, что отзыв затронет VW Golf, Tiguan, Touran, Caddy и другие модели 2013–2024 годов, а также Audi Q3 2017–2024 годов. Ломанов подчеркнул, что на купленные официально автомобили при отзывной кампании производитель обязан найти способ заменить дефектную деталь.
«Представительства ушедших автобрендов все равно в каком-то виде присутствуют на российском рынке, поэтому они обязаны отправить отзывные автомобили на сервисы, которые имеют сертификацию. Если у нас такая огромная вилка — с 2013 года — то есть это машины, которым уже даже по тринадцать лет, они были официально куплены и официально обслуживались в России. И если отзывная кампания попадает на машины, произведенные достаточно давно, а их было продано очень много в России, то, конечно, предприятие обязано в любом случае найти способ, как заменить эти детали, особенно если дефект создает потенциальную опасность ДТП. Ушли они с рынка, не ушли — это не имеет значения. Я не знаю, как они будут выкручиваться. У немцев дилерской сети нет, потому что в отличие от японцев, которые выполняют все гарантийные обязательства, у европейцев кроме BMW никто ничего не делает», — отметил автоэксперт.
Он посоветовал владельцам марок, указанных в отзывной кампании, для самоуспокоения проверить, подлежит ли отзыву непосредственно их автомобиль.
«Нашим автолюбителям просто для успокоения души нужно в первую очередь вбить свой VIN-номер и посмотреть, попадает ли машина под отзывную. Может быть, она и не попадает. По VIN-номеру это легко определить, это можно сделать даже на международном портале концерна Volkswagen AG. И дальше уже следует принимать самостоятельное решение. Либо пытаться добиться решения проблемы от остатков VAG России. Либо самостоятельно заменить эту деталь, просто чтобы быть уверенным, что машина не выйдет из строя», — порекомендовал Ломанов.
Автоюрист Лев Воропаев в беседе с НСН также отметил, что есть несколько вариантов решения данной проблемы.
«Если представительство бренда в России имеется и у него заключены договоры с организациями, которые осуществляют ремонты и могут выполнить работы по этой отзывной компании, то необходимо обратиться туда. Если такой возможности нет, жителям приграничных регионов, возможно, удобно будет съездить в близлежащее государство, где представительство немецких концернов присутствует. Допустим, в тот же Казахстан. Если и такой возможности нет, можно попытаться самостоятельно найти и устранить этот дефект, чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие», — пояснил специалист.
В крайнем случае автовладелец по закону имеет право расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги, добавил автоюрист.
«В случае выявления этого дефекта, если затраты по его устранению несоизмеримо высоки, сопоставимы со стоимостью автомобиля, можно обратиться к продавцу с претензией. Согласно статье 19 Закона РФ "О защите прав потребителей" владелец машины может предложить продавцу добровольно устранить недостаток, именно за счет продавца. Даже если у него нет соответствующего дилерского соглашения. Если продавец не устраняет недостаток по истечении определенного срока, то у потребителя есть право расторгнуть договор купли-продажи и вернуть рыночную стоимость автомобиля на дату расторжения», — посоветовал Воропаев.
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