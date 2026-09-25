Компании Volkswagen и Audi отзывают более 2,1 млн автомобилей по всему миру из-за дефекта в механизме управления. Как отметили в Общегерманском автомобильном клубе (ADAC), в худшем случае этот дефект может привести к отказу рулевого управления. Отмечается, что отзыв затронет VW Golf, Tiguan, Touran, Caddy и другие модели 2013–2024 годов, а также Audi Q3 2017–2024 годов. Ломанов подчеркнул, что на купленные официально автомобили при отзывной кампании производитель обязан найти способ заменить дефектную деталь.

«Представительства ушедших автобрендов все равно в каком-то виде присутствуют на российском рынке, поэтому они обязаны отправить отзывные автомобили на сервисы, которые имеют сертификацию. Если у нас такая огромная вилка — с 2013 года — то есть это машины, которым уже даже по тринадцать лет, они были официально куплены и официально обслуживались в России. И если отзывная кампания попадает на машины, произведенные достаточно давно, а их было продано очень много в России, то, конечно, предприятие обязано в любом случае найти способ, как заменить эти детали, особенно если дефект создает потенциальную опасность ДТП. Ушли они с рынка, не ушли — это не имеет значения. Я не знаю, как они будут выкручиваться. У немцев дилерской сети нет, потому что в отличие от японцев, которые выполняют все гарантийные обязательства, у европейцев кроме BMW никто ничего не делает», — отметил автоэксперт.

Он посоветовал владельцам марок, указанных в отзывной кампании, для самоуспокоения проверить, подлежит ли отзыву непосредственно их автомобиль.

«Нашим автолюбителям просто для успокоения души нужно в первую очередь вбить свой VIN-номер и посмотреть, попадает ли машина под отзывную. Может быть, она и не попадает. По VIN-номеру это легко определить, это можно сделать даже на международном портале концерна Volkswagen AG. И дальше уже следует принимать самостоятельное решение. Либо пытаться добиться решения проблемы от остатков VAG России. Либо самостоятельно заменить эту деталь, просто чтобы быть уверенным, что машина не выйдет из строя», — порекомендовал Ломанов.