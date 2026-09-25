В России призвал Стубба помолчать после просьбы помочь Киеву с ударами вглубь РФ
У президента Финляндии Александра Стубба «какое-то биполярное расстройство». Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
По его словам, сначала финский лидер рассказывает «дифирамбы руководству России», призывая налаживать мирные инициативы. А затем разворачивается на 180 градусов и выступает «с явными агрессивными выпадами» в отношении Москвы.
Комментируя призывы Стубба расширить зону действия Starlink для ударов в глубину РФ, депутат отметил, что Стуббу лучше помолчать и не делать «такие воинственные заявления».
«Хочет быть всемирным политиком, но это очень опасно, он может стать совсем бывшим политиком», — заключил Колесник.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что уровень профессиональной подготовки Стубба «ниже плинтуса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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