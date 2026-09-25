В России призвал Стубба помолчать после просьбы помочь Киеву с ударами вглубь РФ

У президента Финляндии Александра Стубба «какое-то биполярное расстройство». Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Стубб «умолял» Маска разрешить Киеву использовать Starlink для ударов по России

По его словам, сначала финский лидер рассказывает «дифирамбы руководству России», призывая налаживать мирные инициативы. А затем разворачивается на 180 градусов и выступает «с явными агрессивными выпадами» в отношении Москвы.

Комментируя призывы Стубба расширить зону действия Starlink для ударов в глубину РФ, депутат отметил, что Стуббу лучше помолчать и не делать «такие воинственные заявления».

«Хочет быть всемирным политиком, но это очень опасно, он может стать совсем бывшим политиком», — заключил Колесник.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что уровень профессиональной подготовки Стубба «ниже плинтуса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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