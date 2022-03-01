«Необоснованно цепляют!»: Орджоникидзе возмутила высылка российских дипломатов при ООН

США незаконно выслали российских дипломатов при ООН, но Россия все равно не сможет на это ответить, потому что у нее нет эквивалентного инструмента. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший заместитель генсека ООН, замсекретаря Общественной палаты РФ, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.