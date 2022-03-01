«Необоснованно цепляют!»: Орджоникидзе возмутила высылка российских дипломатов при ООН
Экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе считает, что высылка российских дипломатов при организации – это нарушение международного права.
США незаконно выслали российских дипломатов при ООН, но Россия все равно не сможет на это ответить, потому что у нее нет эквивалентного инструмента. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший заместитель генсека ООН, замсекретаря Общественной палаты РФ, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США объявили 12 российских дипломатов при организации персонами нон грата из-за спецоперации РФ в Донбассе. Орджоникидзе считает, что для таких действий Вашингтона не было оснований.
«Это грубейшее нарушение международного права и обязательств США перед ООН. Между ними существует соглашение 1947-го года, по которому США обязуются аккредитованных при ООН дипломатов обеспечивать всеми необходимыми привилегиями и иммунитетами дипломатического характера. Дипломаты ООН аккредитованы не при правительстве США, а при самой организации. Поэтому американцы не должны иметь к ним никакого отношения. Просто исторически так сложилось, что ООН находится в США», - объяснил он.
Дипломат считает, что формулировки, которые США приписали представителям России, «расплывчаты».
«В США заявили, что действия российских дипломатов не соответствуют статусу дипломатического работника, и высказали подозрение, что они сотрудники спецслужб. Такую расплывчатую формулировку можно прицепить к любому дипломату. Когда их высылают, всегда предъявляют конкретные факты, которые указывают на противоправную деятельность. А тут ничего не было», - отметил экс-заместитель генсека ООН.
При этом он считает, что у нашей страны нет никаких инструментов, чтобы в данном случае ответить на действия США.
«Россия никак не может ответить. У нас нет эквивалента для этого. Это же не двухсторонние отношения. Американские дипломаты не присутствуют в России в качестве представителей ООН, потому что у нас нет отделения организации», - заключил Орджоникидзе.
Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН заявил, что экономическая изоляция России невыгодна западным странам.
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