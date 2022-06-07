«Парировать - бесполезно»: Дипломат поддержал уход Небензи с Совбеза ООН

Дипломат Василий Корчмарь в эфире НСН высказал мнение, что члены Совбеза всё равно не откажутся от коммуникаций с Россией, а выслушивать их клевету - не обязательно.

Попытки Запада обвинить во всем Россию – наивны, поэтому ответная реакция представителя РФ Василия Небензи в виде ухода – это распространенный шаг в дипломатии: всё равно члены Совбеза не смогут разорвать отношения с Москвой. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь.

Ранее стало известно, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя после бездоказательных обвинений главы Европейского совета Шарля Мишеля в адрес Москвы покинул зал заседаний Совета Безопасности. Корчмарь считает, что представитель РФ поступил правильно.

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«Я слушал такое выступление – это политика. Их цель обвинить другую сторону без основания, считая, что они вершат судьбы всего мира. Небензя соответственно, как полагается в дипломатии, среагировал на тот бред, который там излагался. Все люди понимают, что это самая настоящая клевета, пропагандистский треп, чтобы как-то заморочить головы общественности. В этой гибридной информационной войне для Запада все методы хороши. В таких случаях продолжать парировать - бесполезно. Самым популярным шагом в дипломатии всегда было покинуть зал. Иногда зал покидают до выступления, зная, о чем там будут говорить; иногда – во время; иногда – после, потому что начинается обсуждение этого вопроса. Выслушивать избиение большой державы – это непозволительно», - заметил он.

При этом, по его мнению, члены Совбеза ООН не смогут разорвать дипломатические отношения с Россией.

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«Глядя на все выходки Запада: наложение санкций, запрет полета министра иностранных дел России Сергея Лаврова тремя странами НАТО – это все звучит уже настолько наивно для умных людей. Это все шаги отчаяния. Наши дипломаты работают в любых условиях. В Совбезе ООН, конечно, еще осталось место для дипломатии. Даже со стороны США раздавались голоса о том, что можно было бы разорвать дипломатические отношения с Россией, но этого сделать невозможно, потому что РФ является членом Совбеза ООН. Участие России там позволяет не принимать некоторые решения или высказывать свою точку зрения официально. Инструмент любого дипломата – это ручка. Он должен сообщать в свой центр о том, что творится в государстве его пребывания во всех сферах. Американцы могли бы давно разорвать дипломатические отношения с нами, но им нужен оперативный источник информации», - заключил Корчмарь.
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Ранее бывший заместитель генсека ООН, замсекретаря Общественной палаты РФ, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США незаконно выслали российских дипломатов при ООН, но Россия все равно не сможет на это ответить, потому что у нее нет эквивалентного инструмента.

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ФОТО: РИА Новости
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