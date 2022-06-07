«Парировать - бесполезно»: Дипломат поддержал уход Небензи с Совбеза ООН

Попытки Запада обвинить во всем Россию – наивны, поэтому ответная реакция представителя РФ Василия Небензи в виде ухода – это распространенный шаг в дипломатии: всё равно члены Совбеза не смогут разорвать отношения с Москвой. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь.

Ранее стало известно, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя после бездоказательных обвинений главы Европейского совета Шарля Мишеля в адрес Москвы покинул зал заседаний Совета Безопасности. Корчмарь считает, что представитель РФ поступил правильно.