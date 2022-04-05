«Не испытывайте судьбу»: Россиянам объяснили последствия высылки дипломатов из ЕС

Дипломат отметил, что высылка дипломатических сотрудников является мощным средством для давления на Россию. Бакланов подчеркнул, что такие действия неминуемо отразятся на торгово-экономических связях.

«Высылка дипломатических сотрудников – это средство давления и выражение того, что с политикой страны не согласны. Для двусторонних связей высылка дипломатов имеет существенное негативное воздействие, потому что снижаются возможности сопровождения и поддержания торгово-экономических и прочих связей. Также это очень негативный знак для бизнесменов. Когда высылают дипломатов, то хотят оказать политико-дипломатическое воздействие на страну, а на деловое сообщество – психологическое», - резюмировал Бакланов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Литвы о высылке российских дипломатов крайне враждебным. Она также заявляла, что серия высылок дипломатов является «демонстративной позицией коллективного Запада» и попыткой «политически наказать» Россию.

