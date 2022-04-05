«Не испытывайте судьбу»: Россиянам объяснили последствия высылки дипломатов из ЕС
Люди в этих странах могут дать волю своим эмоциям и устроить провокации против россиян, так что лучше туда не ездить, заявил в эфире НСН дипломат Андрей Бакланов.
Массовая высылка российских дипломатов из стран является спланированной акцией, однако за ней в этих государствах могут последовать и провокации в отношении россиян, поэтому не следует туда ездить, заявил зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Италия приняла решение о высылке 30 российских дипломатов «по соображениям национальной безопасности». Кроме того, о высылке дипломатов сообщили, в частности, Франция, Дания, Германия, Бельгия, Нидерланды, Испания и Литва. Бакланов считает, что подобными действиями страны хотят оказать давление на Россию.
«Такая негативная акция очень осложняет работу посольству, потому что сложно организовать командировки при маленьком количестве сотрудников. Это приведет к снижению возможностей тех функций, которые лежат на посольстве. Когда высылают много дипломатов, речь идет именно о политической акции недружественного характера. Россиянам в такие страны лучше не ездить, потому что вслед за подобными действиями могут быть и спланированные акции бытового характера в отношении наших граждан. В этих странах достаточное количество людей, которые в сегодняшней обстановке могут дать волю своим неадекватным эмоциям. Лучше не испытывать судьбу», - сказал Бакланов.
Дипломат отметил, что высылка дипломатических сотрудников является мощным средством для давления на Россию. Бакланов подчеркнул, что такие действия неминуемо отразятся на торгово-экономических связях.
«Высылка дипломатических сотрудников – это средство давления и выражение того, что с политикой страны не согласны. Для двусторонних связей высылка дипломатов имеет существенное негативное воздействие, потому что снижаются возможности сопровождения и поддержания торгово-экономических и прочих связей. Также это очень негативный знак для бизнесменов. Когда высылают дипломатов, то хотят оказать политико-дипломатическое воздействие на страну, а на деловое сообщество – психологическое», - резюмировал Бакланов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Литвы о высылке российских дипломатов крайне враждебным. Она также заявляла, что серия высылок дипломатов является «демонстративной позицией коллективного Запада» и попыткой «политически наказать» Россию.
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