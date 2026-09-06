В Белом доме высказались о переговорах в Москве
После переговоров в Кремле спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые прошли вечером 5 сентября в Москве, в Белом доме заявили о скором объявлении. Об этом сообщает CBS News.
В Белом доме рассказали, что стороны обсудили содержательные планы дальнейших шагов. Известно, что о них объявят в ближайшие недели.
При этом представитель Белого дома добавил, что Уиткофф и Кушнер «с нетерпением ждут столь же продуктивных встреч на Украине». 6 сентября переговорщики прибудут в Киев.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подвел итоги встречи Владимира Путина с американской стороной в Кремле, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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