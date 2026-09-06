Фигуристы из РФ заняли весь пьедестал турнира в Токио

Чемпионы Европы и многократные чемпионы РФ Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях пар, получив за произвольную программу 131,41 балла (сумма 203,66).

При этом Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков заняли второе место. В произвольной программе они набрали 130,25 балла — сумма 202,55. 5 сентября в Токио пара лидировала после короткой программы.

На третьей строчке оказался другой российский дуэт — Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев. Они в произвольной программе получили 119,13 балла (189,94).

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ISU отозвал нейтральный статус, присвоенный российской фигуристке Камиле Валиевой.