Территории - и переговоры? В России не верят в мирные договоренности с Украиной
Украине следует пойти на мирные переговоры с Россией, все громче советуют на Западе. Но в России не верят, что Киев сможет пойти на уступки ради мира, особенно территориальные. Выход видят в том, чтобы занять территории в ходе СВО.
США и Европа обсуждают с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киев, возможно, откажется ради завершения конфликта. Об этом сообщает NBC со ссылкой на американских и европейских чиновников.
Экс-глава правительства Украины Николай Азаров заявил о том, что враждебный настрой Украины по отношению к России абсолютно неорганичен. По мнению политика, для соблюдения интересов украинцев необходимо нормализовать отношения с Москвой. Об этом бывший украинский премьер-министр заявил в своем аккаунте в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской).
Азаров подчеркнул, что Украина должна объединяться с Россией, если хочет сохраниться как независимое государство. Экс-премьер добавил, что Украине нужны политики, которые будут следовать потребностям и интересам народа в своих действиях и решениях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться весной 2024 года, сообщает ANSA со ссылкой на главу Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто.
По его словам, к этому времени стороны могут исчерпать запасы оружия и захотят предпринять попытку диалога. Министр предположил, что зимой может последовать «российский ответ на украинское контрнаступление».
Немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что если ситуация в зоне СВО останется неизменной, то к концу года Запад заставит Владимира Зеленского сесть за стол переговоров "как миленького".
«Думаю, что к концу года, если все останется в такой ситуации как сейчас, на Западе будет превалировать мнение, что Украине точно нужно идти на переговоры. Америка тоже не хочет проиграть. Если будут переговоры, то Россия оставит за собой большую часть территорий. Но другого выхода, видимо, у американцев нет. Владимира Зеленского никто не будет спрашивать. Если на Западе ему скажут, что выступают за переговоры, он сделает это как миленький: сядет и будет разговаривать с Владимиром Путиным», - отметил он.
Киев никогда не согласится отдать свои территории, заявил НСН зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Рассуждения на тему раздела Украины нам подбрасывают для нашего отвлечения и самоуспокоения, что якобы есть перспективы того, что Запад согласен на раздел Украины в какой-то пропорции. Реально не договориться о каком-то разделе Украины, потому что никто с нами такую договоренность не напишет, а занять как можно больше территорий для того, чтобы потом договориться о прекращении огня. В мирный договор с оставшейся Украиной или Западом я не верю», - пояснил Затулин.
Запад прервал переговорный процесс между Россией и Украиной в 2022 году, напомнил экс-премьер Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между странами в начале СВО. При этом западные союзники постоянно упрекают Россию в нежелании сеть за стол переговоров с Россией.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности Москвы к переговорам с Киевом, который, напоминал российский лидер, отказался от возможности договориться с Россией. Главы Украины подписал закон, который запрещает обсуждение передачи территорий страны в рамках переговорных процессов. При этом Крым украинская власть считает территорией страны.
В ходе проведения специальной военной операции речь идет не о территориях, а о гарантиях безопасности России и ее народов, сообщил президент РФ Владимир Путин, сообщает «Лента.ру».
По словам главы государства, дело в гарантиях безопасности людей, «которые считают Россию своей родиной, а мы их считаем своими людьми». Путин выразил уверенность в достижении целей спецоперации. После того как ситуация нормализуются, Москва подумает над остановкой СВО.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала, что предпосылок для переговоров об урегулировании конфликта на Украине в настоящее время нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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