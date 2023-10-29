В США назвали последствия отказа Зеленского от мирных переговоров с Россией

По его мнению, вступление союзников Украины в конфликт может принести победу, но «это будет самоубийством».

Бэндоу считает, что на Западе устали от «дорогостоящего пата» в военных действиях.

С учетом преимущества России в войне на истощение, которой обладает Москва, по мнению бывшего советника главы Белого дома, США и Европейскому союзу необходимо выработать новую систему безопасности в Европе. Бэндоу считает, что в этой системе Украина должна получить нейтральный статус. По предложению бывшего сотрудника администрации Белого дома, кроме переговоров с Россией Западу необходимо быть готовым вернуть замороженные российские активы и снять санкции с Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Украине задумывается о переговорном процессе, но этого недостаточно, пишет RT.



