В США назвали последствия отказа Зеленского от мирных переговоров с Россией
Отказ Киева от мирных переговоров с Москвой приведет к тяжелым последствиям, Западу следует договариваться с Россией. Этой теме посвящена статья в издании American Conservative экс-советника президента США Рональда Рейгана Дага Бэндоу.
По его мнению, вступление союзников Украины в конфликт может принести победу, но «это будет самоубийством».
Бэндоу считает, что на Западе устали от «дорогостоящего пата» в военных действиях.
С учетом преимущества России в войне на истощение, которой обладает Москва, по мнению бывшего советника главы Белого дома, США и Европейскому союзу необходимо выработать новую систему безопасности в Европе. Бэндоу считает, что в этой системе Украина должна получить нейтральный статус. По предложению бывшего сотрудника администрации Белого дома, кроме переговоров с Россией Западу необходимо быть готовым вернуть замороженные российские активы и снять санкции с Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Украине задумывается о переговорном процессе, но этого недостаточно, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru