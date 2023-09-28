Лавров: Россия готова договариваться по Украине
28 сентября 202304:02
Москва готова договариваться по Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.
По его словам, необходимо учитывать реалии на земле и интересы собственной безопасности. Как заявил дипломат, позиция РФ остается в силе и хорошо всем известна.
Ранее Лавров описал противостояние России и Запада цитатой Тютчева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru