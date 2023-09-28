Лавров: Россия готова договариваться по Украине

Москва готова договариваться по Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

Папа Римский в Марселе будет «склонять» Макрона к мирным переговорам на Украине

По его словам, необходимо учитывать реалии на земле и интересы собственной безопасности. Как заявил дипломат, позиция РФ остается в силе и хорошо всем известна.

Ранее Лавров описал противостояние России и Запада цитатой Тютчева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаМИД РФСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры