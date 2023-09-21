Папа Римский в Марселе будет «склонять» Макрона к мирным переговорам на Украине

Папа римский в Марселе обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном мирные переговоры по Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на общающегося с понтификом главы Всемирного союза староверов Леонидом Севастьяновым.

По его словам, Папа римский летит в пятницу во Францию, где и состоится встреча. По словам Севастьянова, он будет «склонять Макрона к необходимости начать мирные переговоры на Украине».

Севастьянов уточнил, что позиция понтифика остается неизменной - он считает, что российско-украинский конфликт невозможно решить на поле боя.

«Макрон, имея большое влияние на Украину, может поспособствовать началу переговоров», - отметил старовер.

Накануне Папа римский призвал к прекращению боевых действий в Карабахе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».