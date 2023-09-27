«Параллелям быть?»: Распадется ли Украина по «корейскому сценарию»
«Корейского сценария» для Украины не хотят ни в Москве, ни в Киеве, при этом эксперты в мире называют его самым лучшим и надежным.
Украине грозит раскол, аналогичный ситуации на Корейском полуострове, этого боится украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщило издание País.
По словам автора материала Кристиана Сэгуры, в политических дебатах о будущем Киева замаячил призрак «холодной войны».
При этом разговор о воплощении в жизнь такого сценария начался не сегодня и не вчера, но лишь сейчас эта перспектива стала вполне реальной. Так, о возможном «корейском сценарии» еще в начале февраля текущего года предупреждал экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович, писали украинские СМИ. Он также упоминал о том, что исход ситуации для Киева в этом случае может быть неблагоприятным.
В ответ ему выступил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он саркастически назвал такое развитие событий «хотелками» украинской стороны.
«Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще — как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. <...> Правда, украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны», — напомнил политик.
ПАРАЛЛЕЛЕЙ НЕ БУДЕТ
В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о невозможности повторения «корейского сценария» на Украине. Об этом он заявил в своих соцсетях.
«Никаких 38-х и других параллелей не будет», — отрезал он, добавив, что Украина не приемлет сценариев, навязываемых извне.
В начале июля разговор об этом возобновил глава Минобороны Индонезии генерал Прабово Субианто. В ходе саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре он отметил, что кризис на Украине влияет на все регионы мира, и предложил создать демилитаризованную зону по образцу Сеула и Пхеньяна.
По мнению руководителя оборонного ведомства страны, это помогло бы максимально ускорить подписание соглашения о немедленном прекращении боевых действий.
По мнению Субианто, необходимо было разработать форму совместного заявления с призывом прекратить огонь, зафиксировать силы на нынешних позициях, отвести войска на 15 километров от передовых позиций и образовать демилитаризованную зону. Он также предлагал создать наблюдательный контингент ООН и провести референдумы на всех спорных территориях для «объективного отражения желаний населения».
Назвал лучшим такой сценарий и колумнист агентства Bloomberg Андреас Клут, напомнив, что перемирие между Северной и Южной Кореей сохраняется до сих пор.
НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ!
При этом на Украине заявляют, что ни о каких переговорах и перемирии с Россией не может быть и речи. По мнению советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, высказанного им в интервью Corriere della Sera, для изменения отношения россиян к ситуации необходимо, чтобы Россия терпела значительные тактические поражения на фронте.
Подоляк также особо подчеркнул позицию Киева о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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