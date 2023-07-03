«Ясное послание»: Украина ждет приглашения в НАТО, Медведев снова грозит

«Это вранье чистой воды. Мы никогда не пытались сдерживать НАТО. Это не в наших силах и возможностях, а две эти скандинавские страны и так были ассоциированы с альянсом. Мы всегда просили лишь об одном - учитывать наши обеспокоенности и не приглашать в НАТО бывшие части нашей страны. Особенно те, с которыми у нас есть территориальные споры», - указал политик.

Так, Украина не оставляет надежды вступить в НАТО и продолжает просить Запад принять ее в альянс. Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля заявил, что Киев хотел бы «показать результаты на поле боя» к саммиту НАТО, который будет проходить в Вильнюсе 11–12 июля.

«До саммита мы должны показать результаты, но каждый километр стоит жизни», — приводит RTVE слова Зеленского.

При этом он признал, что «планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по контрнаступлению» в последние месяцы замедлились. На этом фоне Зеленский призвал западных партнеров продолжать поддерживать Киев и поставлять больше вооружения.

Президент также заявил, что «без Украины НАТО не будет полным». Он объяснил, что у Украины мощная армия и более чем годовой опыт военных действий.

При этом еще в мае Зеленский заявлял, что Украина хотела бы услышать на саммите альянса в Вильнюсе «нечто большее, чем об «открытых дверях». В свою очередь замруководителя офиса украинского лидера Игорь Жовква 30 июня заявлял, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если страны альянса «не проявят мужества».