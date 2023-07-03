«Ясное послание»: Украина ждет приглашения в НАТО, Медведев снова грозит
Украина ждет от НАТО конкретных действий по вступлению Киева в альянс. Между тем страны альянса готовы лишь на «обсуждение» гарантий безопасности Киеву. В свою очередь Россия заявляет, что сделает все, чтобы Украина не оказалась в блоке.
Россия добьется устранения угрозы членства Украины в Североатлантическом альянсе. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».
«Наша цель проста - устранить угрозу членства Украины в НАТО. И мы ее добьемся. Так или иначе. Сегодня даже обкуренные вожаки киевского режима признали - в состоянии конфликта Бандерокраину в альянс не примут», - сказал он.
По словам Медведева, Россия никогда не пыталась сдерживать НАТО, а просила лишь учитывать свои обеспокоенности в сфере безопасности и не приглашать в альянс страны бывшего СССР. Он, в частности, прокомментировал заявления на Западе о том, что Россия якобы хотела сдержать НАТО, а альянс расширился за счет Швеции и Финляндии.
«Это вранье чистой воды. Мы никогда не пытались сдерживать НАТО. Это не в наших силах и возможностях, а две эти скандинавские страны и так были ассоциированы с альянсом. Мы всегда просили лишь об одном - учитывать наши обеспокоенности и не приглашать в НАТО бывшие части нашей страны. Особенно те, с которыми у нас есть территориальные споры», - указал политик.
Так, Украина не оставляет надежды вступить в НАТО и продолжает просить Запад принять ее в альянс. Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля заявил, что Киев хотел бы «показать результаты на поле боя» к саммиту НАТО, который будет проходить в Вильнюсе 11–12 июля.
«До саммита мы должны показать результаты, но каждый километр стоит жизни», — приводит RTVE слова Зеленского.
При этом он признал, что «планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по контрнаступлению» в последние месяцы замедлились. На этом фоне Зеленский призвал западных партнеров продолжать поддерживать Киев и поставлять больше вооружения.
Президент также заявил, что «без Украины НАТО не будет полным». Он объяснил, что у Украины мощная армия и более чем годовой опыт военных действий.
При этом еще в мае Зеленский заявлял, что Украина хотела бы услышать на саммите альянса в Вильнюсе «нечто большее, чем об «открытых дверях». В свою очередь замруководителя офиса украинского лидера Игорь Жовква 30 июня заявлял, что Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если страны альянса «не проявят мужества».
«Саммит в Вильнюсе стал бы очень хорошим стартом для ответа на заявку (Украины в НАТО – ред. НСН). И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству», — сказал Жовква агентству Reuters и подчеркнул, что у Зеленского «нет повода и времени ехать, если на саммите в Вильнюсе не будет результата».
А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию inews и вовсе заявил, что страна де-факто стала членом альянса.
«Украина уже де-факто член НАТО, потому что у нас есть западное оружие, западные стандарты, и мы защищаем Запад», - объяснил представитель офиса главы государства.
Тем временем многие страны НАТО заявляют о невозможности вступления Украины в блок в ближайшее время. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон в начале июня заявил, что полное вступление в НАТО «пока недоступно» для Кива.
«Полное вступление в НАТО пока недоступно для Украины. Будут обсуждаться перспективы. Нужно очень ясное послание немедленных поддержки и гарантий, и необходимы ясные перспективы», - сказал он на пресс-конференции в Кишиневе.
Такие гарантии и перспективы, по мнению Макрона, может дать Украине именно приближающийся саммит НАТО в Вильнюсе.
В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу PBS сообщал, что точные сроки вступления Украины в альянс назвать невозможно. Он объяснил это тем, что государство находится «в разгаре военных действий». Такое же мнение выразил и канцлер Германии Олаф Шольц. В интервью ARD он отметил, что причина, по которой Украина пока не может стать членом НАТО, уже много раз проговаривалась: на ее территории идет конфликт.
При этом Шольц подчеркнул, что Германия относится к тем государствам, которые считают себя обязанными проработать гарантии безопасности для Украины на период после завершения боевых действий.
Ранее официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей специальной военной операции. По его словам, в противном случае это будет представлять собой серьезную, существенную опасность для России, сообщает «Радиоточка НСН».
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