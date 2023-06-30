На Украине заявили, что Зеленский не поедет на саммит НАТО, если Киев не получит приглашение к членству
Украинский лидер Владимир Зеленский поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если не получит приглашение к членству, сообщает Reuters со ссылкой на заявление заместителя руководителя офиса главы государства Игоря Жовква.
«Эта заявка сейчас находится на столах лидеров союзников по НАТО. Вильнюсский саммит был бы очень хорошим началом для ответа на эту заявку. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, что является лишь первым этапом», — сказал он.
Политик отметил, что Зеленскому нет причин ехать на саммит Североатлантического альянса, если члены организации не будут мужественными и не представят ожидаемого Украиной результата.
Ранее стало известно, что Зеленский понадеялся начать переговоры о членстве в ЕС в ближайшие полгода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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