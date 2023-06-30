На Украине заявили, что Зеленский не поедет на саммит НАТО, если Киев не получит приглашение к членству

«Эта заявка сейчас находится на столах лидеров союзников по НАТО. Вильнюсский саммит был бы очень хорошим началом для ответа на эту заявку. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, что является лишь первым этапом», — сказал он.

Политик отметил, что Зеленскому нет причин ехать на саммит Североатлантического альянса, если члены организации не будут мужественными и не представят ожидаемого Украиной результата.

Ранее стало известно, что Зеленский понадеялся начать переговоры о членстве в ЕС в ближайшие полгода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

