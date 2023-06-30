На Украине заявили, что Зеленский не поедет на саммит НАТО, если Киев не получит приглашение к членству

Украинский лидер Владимир Зеленский поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если не получит приглашение к членству, сообщает Reuters со ссылкой на заявление заместителя руководителя офиса главы государства Игоря Жовква.

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«Эта заявка сейчас находится на столах лидеров союзников по НАТО. Вильнюсский саммит был бы очень хорошим началом для ответа на эту заявку. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, что является лишь первым этапом», — сказал он.

Политик отметил, что Зеленскому нет причин ехать на саммит Североатлантического альянса, если члены организации не будут мужественными и не представят ожидаемого Украиной результата.

Ранее стало известно, что Зеленский понадеялся начать переговоры о членстве в ЕС в ближайшие полгода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:НАТОУкраинаВладимир Зеленский

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