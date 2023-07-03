Медведев: РФ добьется устранения угрозы членства Киева в НАТО

«И мы ее добьемся. Так или иначе», — заявил он, указав, что Москва не пыталась сдерживать расширение Североатлантического альянса за счет Швеции и Финляндии.

Российские власти просили лишь учитывать ее обеспокоенность и не приглашать в альянс бывшие союзные республики, с которыми у Москвы есть территориальные споры.

Также Медведев призвал Европу к запрету нацистского украинского режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

