Медведев: РФ добьется устранения угрозы членства Киева в НАТО
Россия преследует цель устранить угрозу вступления Киева в НАТО, сообщил «Российской газете» бывший президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
«И мы ее добьемся. Так или иначе», — заявил он, указав, что Москва не пыталась сдерживать расширение Североатлантического альянса за счет Швеции и Финляндии.
Российские власти просили лишь учитывать ее обеспокоенность и не приглашать в альянс бывшие союзные республики, с которыми у Москвы есть территориальные споры.
Также Медведев призвал Европу к запрету нацистского украинского режима, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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