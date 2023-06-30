Подоляк: Украина де-факто стала членом НАТО

«Украина уже де-факто член НАТО, потому что у нас есть западное оружие, западные стандарты и мы защищаем Запад», - объяснил представитель офиса главы государства.

По его словам, на саммите НАТО в Вильнюсе не будут обсуждать официальное членство Украины. Речь пойдет о более глубокой интеграции Киева в альянс, уточнил Подоляк.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что отсутствие приглашения в блок демотивирует ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

