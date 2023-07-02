Кулеба: Отказ принять Украину в НАТО станет «самоубийством» для Европы
Отказ принять Украину в НАТО окажется «самоубийством» для Европы, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает американское издание Politico.
Если Украина не войдет в НАТО, то возможность военного конфликта будет оставаться всегда. Свое заявление Кулеба сделал накануне саммита альянса, который должен состояться в середине июля. Одной из главных политических тем заседания должна стать заявка Киева на членство в НАТО.
«Единственный способ закрыть дверь для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом — это принять Украину в НАТО, потому что Россия не посмеет повторить этот опыт снова», — цитирует Кулебу Газета.ru.
Ранее ирландский журналист, корреспондент RT Чей Боуз написал в Twitter, что НАТО готова принести Украину в жертву ради собственного выживания, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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