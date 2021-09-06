«Японская скорбь». Токио предъявил России новые претензии из-за Курил
Японии не понравился «беспрецедентный набор стимулов», который Путин пообещал бизнесу на Курилах, однако Москва строит планы «на столетия вперед».
Заявления президента РФ Владимира Путина по развитию Курильских островов вызвало резкую реакцию Японии, считающую российские земли своими «северными островами».
Генсек японского кабинета министров Кацунобу Като назвал позицию Москвы «прискорбной» и сообщил, что российской стороне сделано представление в этой связи. В Токио заявляют, что особый налоговый режим, который планируется ввести на Курилах, противоречит позиции страны по этим территориям.
Однако Россия не обращает внимание на территориальные претензии соседей. Ведь Курилы являются неотъемлемой частью российского Дальнего Востока, о развитии которого подробно рассказал Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Президент назвал «опережающее развитие» Дальнего Востока долгосрочным и абсолютным приоритетом развития России «не на десятилетия, а на столетия вперед».
Он пообещал «беспрецедентный набор» льгот и стимулов бизнесу на Курилах, отмечает ТАСС. В их числе освобождение на 10 лет от налогов на прибыль и имущество, от земельного и транспортного налогов, а также введение режима свободной таможенной зоны.
Премьер Японии Ёсихидэ Сугане не приехал на ВЭФ по причинам, которые объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-посол России в Токио Александр Панов.
Поэтому бурная реакция на слова Путина произошла уже за пределами Владивостока.
Как отметил Като, особый налоговый режим на Курилах «противоречит позиции нашей страны по четырем северным островам», а также сути обсуждений совместной экономической деятельности двух стран.
«Мы считаем прискорбными подобные заявления. Мы сделали представление российской стороне, отметив, что этот режим идет вразрез. Также мы отметили, что совместная экономическая деятельность должна осуществляться без ущемления нашей юридической позиции», - цитирует генсека кабмина Японии ТАСС.
При этом он заверил, что Токио по-прежнему готов обсуждать с Москвой вопросы совместной деятельности на южных Курилах, против которой выступал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров пояснил, что это противоречит Конституции РФ. Однако японские интернет-пользователи потребовали в ответ ввести санкции против России, «действовать безжалостно» и чуть ли не развязать войну.
Владимир Путин, выступая в понедельник в Хабаровске на форуме, посвященном «Хабаровскому процессу», напомнил воинствующим иностранцам о важности сохранения исторической памяти.
Путин подчеркнул, что на Хабаровском процессе 1949 года над японскими военными преступниками «был вынесен правовой, моральный и нравственный приговор» тем, кто развязал Вторую мировую войну и был виновен в страшных преступлениях против человечности, отмечает РИА Новости.
Он сравнил с Нюрнбергским Хабаровский процесс, в ходе которого стало известно о планах Японии о ведении бактериологической войны против СССР.
В конце июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил остров Итуруп, рассказал о «беспрецедентных мерах» поддержки Курил и вызвал «нервную реакцию» в Токио.
Кацунобу Като заявил тогда, что поездка Мишустина «заслуживает глубочайшего сожаления», так как «противоречит последовательной позиции Японии по северным территориям».
Бывший посол России в Японии Александр Панов ранее говорил «Радиоточке НСН», что в Токио сейчас активно обсуждается, что вообще делать с переговорами по мирному соглашению, которого между Россией и Японией нет со времён окончания Второй мировой войны из-за проблемы принадлежности Южных Курил.
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