«Японская скорбь». Токио предъявил России новые претензии из-за Курил

Однако Россия не обращает внимание на территориальные претензии соседей. Ведь Курилы являются неотъемлемой частью российского Дальнего Востока, о развитии которого подробно рассказал Путин в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Президент назвал «опережающее развитие» Дальнего Востока долгосрочным и абсолютным приоритетом развития России «не на десятилетия, а на столетия вперед».

Он пообещал «беспрецедентный набор» льгот и стимулов бизнесу на Курилах, отмечает ТАСС. В их числе освобождение на 10 лет от налогов на прибыль и имущество, от земельного и транспортного налогов, а также введение режима свободной таможенной зоны.



Премьер Японии Ёсихидэ Сугане не приехал на ВЭФ по причинам, которые объяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-посол России в Токио Александр Панов.

Поэтому бурная реакция на слова Путина произошла уже за пределами Владивостока.

Как отметил Като, особый налоговый режим на Курилах «противоречит позиции нашей страны по четырем северным островам», а также сути обсуждений совместной экономической деятельности двух стран.

«Мы считаем прискорбными подобные заявления. Мы сделали представление российской стороне, отметив, что этот режим идет вразрез. Также мы отметили, что совместная экономическая деятельность должна осуществляться без ущемления нашей юридической позиции», - цитирует генсека кабмина Японии ТАСС.