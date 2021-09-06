В Японии высказались против особого налогового режима на Курилах

Планируемый на Курильских островах особый налоговый режим противоречит позиции Японии по этим территориям. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

«Японское правительство считает, что особый налоговый режим, который планируется ввести на Курильских островах, Это противоречит позиции нашей страны по четырём северным островам», — цитирует Като ТАСС.

По словам генерального секретаря, также это противоречит сути обсуждений совместной экономической деятельности Японии и РФ, отмечает RT.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Курилах создадут новый налоговый режим, напоминает Ura.ru. Бизнес освободят от налогов на 10 лет, преимуществами смогут воспользоваться российские предприниматели и иностранные инвесторы, в частности, из Японии.

