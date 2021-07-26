«Нервная реакция». Мишустин посетил Курилы и испугал Японию

Тем не менее, именно с Итурупа Мишустин начал рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири. Он, в частности, пообщался с рыбопромышленниками в селе Китовое и рассказал о беспрецедентных мерах по поддержке экономики на Курилах.

«Мы буквально на днях обсуждали с президентом России как раз тот набор мер, который можно внести сюда, на Курилы, чтобы... инвестиционная деятельность, экономическая деятельность была более эффективной. И этот набор мер - беспрецедентный. Сейчас я буду советоваться по приезду с Владимиром Владимировичем", - цитирует премьера РИА Новости.

Мишустин также сообщил, что российские власти обсуждают возможность введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны и думают над освобождением инвесторов от части налогов. По его словам, планируется строительство инфраструктуры для снабжения Курил сжиженным природным газом, отмечает ТАСС.

На маршрут передвижений российского премьера уже отреагировали в Токио.

Генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что поездка Мишустина «заслуживает глубочайшего сожаления», так как «противоречит последовательной позиции Японии по северным территориям». По словам Като, которого цитирует «Интерфакс», Токио «по различным дипломатическим каналам неоднократно направлял представления российской стороне» с призывом отказаться от поездки на Итуруп.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил, что «нервная реакция» Японии на развитие Курильских островов мешает переговорам о мирном разрешении конфликта.

При этом президент России Владимир Путин поручил Мишустину в ходе его поездки на Дальний Восток обратить особое внимание на вопросы экономической деятельности на Курилах, в том числе совместно с Японией.

Однако глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что Япония не пойдет на экономическое сотрудничество с Россией по Курилам, если не будет видеть за этим для себя перспективы решения территориального вопроса на устраивающих ее условиях.

«Если Мишустин приедет на Дальний восток посмотреть на Южные Курилы, будет скандал дипломатический, как это было в 2010 году, когда тогдашний президент Медведев съездил на остров Кунашир. Может, до такого масштаба не дойдет, тогда посла отозвали, пулю нам в посольство присылали и так далее. Запасайтесь попкорном, скоро Мишустин поедет на Дальний Восток», - прогнозировал Кистанов.

Бывший посол России в Японии Александр Панов ранее говорил «Радиоточке НСН», что в Токио сейчас активно обсуждается, что вообще делать с переговорами по мирному соглашению, которого между Россией и Японией нет со времён окончания Второй мировой войны из-за проблемы принадлежности Южных Курил.