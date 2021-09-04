Японцы призывают власти начать войну с Россией за Курилы

Так пользователи отреагировали на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, выступившего против предложения японской стороны о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Глава МИД напомнил, что инициатива противоречит Конституции РФ.

Так, юзер под ником Tsu призвал официальный Токио «начать действовать безжалостно» и ввести против РФ санкции. Пользователь под ником Yuu считает, что Япония вернет «северные территории», как называют Курильские острова в стране, если развяжет войну против РФ. В противном случае Токио придется «терпеть унижение», пишет Газета.ru.

Японцев вряд ли заинтересует предложение о создании свободной таможенной зоны на Курильских островах, заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-посол России в Японии Александр Панов, которое высказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Не думаю, что это интересно японцам. Там же торговать нечем. Что продавать-то в таможенной зоне? Думаю, что это японцев это мало устроит», - заявил дипломат.

