И так бы не поехал. Экс-посол раскрыл интригу «неприглашения» премьера Японии на ВЭФ

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга даже в случае приглашения не приехал бы в Россию на Восточный экономический форум (ВЭФ), заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-посол России в Японии Александр Панов.

Ранее источники японских СМИ сообщили, что Суга не получал приглашение на ВЭФ, хотя ранее был «позитивно настроен» в отношении этой поездки. В Токио гадают о причинах неприглашения в Россию главы правительства.

CМИ: премьер-министр Японии не поехал на ВЭФ из-за отсутствия приглашения от РФ
«Практически никто из руководителей азиатских стран не едет на форум. Может быть, из-за коронавируса. По японским правилам человек, который уезжает из страны, а потом возвращается в Японию, должен две недели провести на карантине. Я думаю, что для премьер-министра это не самая удобная ситуация. Кроме того, у него сейчас очень серьезная ситуация с выборами. 29 сентября будут выборы лидера правящей партии, он в них участвует, и ситуация напряженная. Даже если бы он получил приглашение, то все равно, наверное, не поехал бы», - сказал Панов.

Он признался, что не в курсе, приглашали японского премьера или нет, выразив уверенность, что эта ситуация никак не повлияет на отношения Москвы и Токио.

«Нет, для двусторонних отношений это не имеет никакого значения. Никто из лидеров на этот форум не поехал - китайцы, например. Так что, с ними всеми ссориться?» - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

VI Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке со 2 по 4 сентября. В столицу Приморья уже начали прибывать участники и гости форума, в программу которого включены более 90 мероприятий. Ожидается около 50 авиарейсов с иностранными делегациями, отмечает «Коммерсантъ».

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О том, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не получал приглашение в Россию, сообщило японское информагентство Киодо со ссылкой на многочисленные источники. Один из японских дипломатов высказал мнение, что Россия решила выдержать дистанцию в отношении Суги из-за того, что перед выборами вокруг него усиливаются центробежные процессы.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:ВладивостокПремьер-министрЯпония
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