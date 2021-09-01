И так бы не поехал. Экс-посол раскрыл интригу «неприглашения» премьера Японии на ВЭФ

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга даже в случае приглашения не приехал бы в Россию на Восточный экономический форум (ВЭФ), заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-посол России в Японии Александр Панов.

Ранее источники японских СМИ сообщили, что Суга не получал приглашение на ВЭФ, хотя ранее был «позитивно настроен» в отношении этой поездки. В Токио гадают о причинах неприглашения в Россию главы правительства.