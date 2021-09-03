«Курильский офшор». Кого привлекут в регион налоговые льготы

На Курильских островах будет создан беспрецедентный набор налоговых стимулов на десять лет, заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, бизнес на Курильских островах будет освобожден от налогов на 10 лет. Причем налоговыми и таможенными преимуществами смогут воспользоваться не только российские бизнесмены, но и иностранные инвесторы.

Профессор Финансового университета при правительстве России Борис Хейфец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что надеется на активизацию реальной экономической деятельности в регионе, а не на создание еще одного «классического офшора»

«Будет ли это реальный бизнес, который будет работать там, или это будет место регистрации, как это происходит во многих офшорах? Если речь идет о бизнесе, который там уже действует, то это в первую очередь рыболовецкий, сельскохозяйственный. А так там могут формально регистрироваться и цифровые какие-то компании, и любые другие», - отметил он.

По его словам, льготные зоны успешно реализуются в других странах, но в России подобные «проекты» на данный момент нельзя назвать результативными.