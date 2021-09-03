«Курильский офшор». Кого привлекут в регион налоговые льготы
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец отметил, что формальная регистрация, например, цифровых компаний не поможет развитию региона.
На Курильских островах будет создан беспрецедентный набор налоговых стимулов на десять лет, заявил президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, бизнес на Курильских островах будет освобожден от налогов на 10 лет. Причем налоговыми и таможенными преимуществами смогут воспользоваться не только российские бизнесмены, но и иностранные инвесторы.
Профессор Финансового университета при правительстве России Борис Хейфец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что надеется на активизацию реальной экономической деятельности в регионе, а не на создание еще одного «классического офшора»
«Будет ли это реальный бизнес, который будет работать там, или это будет место регистрации, как это происходит во многих офшорах? Если речь идет о бизнесе, который там уже действует, то это в первую очередь рыболовецкий, сельскохозяйственный. А так там могут формально регистрироваться и цифровые какие-то компании, и любые другие», - отметил он.
По его словам, льготные зоны успешно реализуются в других странах, но в России подобные «проекты» на данный момент нельзя назвать результативными.
«Многие зоны, где благоприятные условия для бизнеса, в том числе налоговые режимы, успешно развиваются в других странах. В Китае есть специальная экспериментальная зона, которая во многом способствует экономическому взлету Китая. У нас на острове Русский есть специальный административный район – это юрисдикция, которая создана для возврата наших капиталов из-за границы, для регистрации компаний там, то есть речь идет о компаниях, до этого зарегистрированных за рубежом. Но это пока успеха не имеет. Там, по-моему, только три компании зарегистрировалось. Это не тот результат, на который рассчитывали. Опыт острова Русский говорит о том, что пока особой заинтересованности не обнаружено», - рассказал Хейфец.
Также Хейфец подчеркнул, что «организационные» вопросы не должны помешать развитию бизнеса: речь идет о готовности иностранных компаний присутствовать на «спорных территориях» и последующих конкретных предложениях властей.
«Может, это заинтересует Китай, Корею, тот же Вьетнам и другие близрасположенные азиатские страны. В последнее время в этот регион, в так называемые спорные территории, вкладывается немало денег. Я думаю, что с логистикой особых проблем не будет, если понять, что производить и что вывозить или привозить. Более того, кроме корпоративных налогов есть налоги и на доходы физических лиц, на аренду земли, на активы, недвижимость, экспортные и импортные пошлины, то есть, система фискального регулирования с помощью налогов и пошлин очень широка, нужно будет разбираться в деталях», - заметил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее экс-посол России в Японии Александр Панов рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что японцев вряд ли заинтересует предложение о создании свободной таможенной зоны на Курильских островах.
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